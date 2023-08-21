Несколько пожаров разгорелись в заповеднике Костанайской области

В 16:30 в Наурузумском районе Костанайской области в 10 км от села Караменде на территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, кустарников с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 га, сообщает Zakon.kz.

Другой очаг пожара на территории этого же заповедника был обнаружен в 16:57 в 15 км от села Шолаксай. Здесь горит сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 га.

"Третий очаг обнаружен в 20 км от отделения Карамойша. На территории заповедника происходит загорание сухой травы и лесного массива. Площадь устанавливается. Сильный ветер поддерживает открытое низовое горение". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы силы и средства Наурзумского государственного природного заповедника, "Казавиалесохрана", ДЧС Костанайской области, добровольных противопожарных формирований.

На месте работают 86 человек и 32 единицы техники. Действует оперативный штаб в Центре управления кризисными ситуациями МЧС и областной оперативный штаб.

Ранее крупный пожар тушили в заповеднике Акмолинской области.