Видео с "таксующими" полицейскими прокомментировали в ДП Шымкента

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого утверждал, что полицейские в Шымкенте таксовали на служебном автомобиле, сообщает Zakon.kz.

На видео запечатлен момент, как две девушки садились в полицейскую машину. В полиции прокомментировали его.



Было установлено, что факт произошел 22 августа в вечернее время.

"При несении службы на административной территории у инспекторов автоэкипажа полка патрульной полиции две девушки попросили помощи. Они сообщили (сделали устное заявление), что к ним в парке приставали неизвестные мужчины", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Объехав близлежащую территорию вместе с заявительницами, стражи порядка не обнаружили правонарушителей и по просьбе девушек высадили их в безопасном месте.

Полиция просит пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию.

Ранее в Мангистау полицейские помогли велопутешественнику из Турции.