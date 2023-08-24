Видео с "таксующими" полицейскими прокомментировали в ДП Шымкента
Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого утверждал, что полицейские в Шымкенте таксовали на служебном автомобиле, сообщает Zakon.kz.
На видео запечатлен момент, как две девушки садились в полицейскую машину. В полиции прокомментировали его.
Было установлено, что факт произошел 22 августа в вечернее время.
"При несении службы на административной территории у инспекторов автоэкипажа полка патрульной полиции две девушки попросили помощи. Они сообщили (сделали устное заявление), что к ним в парке приставали неизвестные мужчины", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.
Объехав близлежащую территорию вместе с заявительницами, стражи порядка не обнаружили правонарушителей и по просьбе девушек высадили их в безопасном месте.
Полиция просит пользователей соцсетей не распространять недостоверную информацию.
Ранее в Мангистау полицейские помогли велопутешественнику из Турции.
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