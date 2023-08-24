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В Алматы рухнувшее дерево пробило автомобиль

В Алматы рухнувшее дерево пробило автомобиль Фото: акимат Алмалинского района
В Алматы рухнувшее дерево пробило лобовое стекло автомобиля и повредило еще один автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Происшествие произошло в Алмалинском районе в районе улиц Шарипова-Курмангазы. Об инцеденте сообщили пользователи социальных сетей.


Позже в Департаменте по ЧС прокомментировали ситуацию.

"24 августа в 13:05 от прохожих поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе по ул. Ади Шарипова возле дома 120 произошло падение дерева на 2 автомашины марки Kia Rio, Chevrolet Cobalt. Для расчистки места происшествия на место направлены Служба Спасения 109 акимата города Алматы. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ДЧС.


В Алматы рухнувшее дерево пробило автомобиль

Фото: ДЧС Алматы


В Алматы рухнувшее дерево пробило автомобиль

Фото: акимат Алмалинского района


Кто будет возмещать ущерб автовладельцам, не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как возместить ущерб, если на авто упало дерево.

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Как возместить ущерб, если на авто упало дерево
Лариса Черненко
Алматы
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