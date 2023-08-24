В Алматы рухнувшее дерево пробило автомобиль
Происшествие произошло в Алмалинском районе в районе улиц Шарипова-Курмангазы. Об инцеденте сообщили пользователи социальных сетей.
Позже в Департаменте по ЧС прокомментировали ситуацию.
"24 августа в 13:05 от прохожих поступило сообщение о том, что в Алмалинском районе по ул. Ади Шарипова возле дома 120 произошло падение дерева на 2 автомашины марки Kia Rio, Chevrolet Cobalt. Для расчистки места происшествия на место направлены Служба Спасения 109 акимата города Алматы. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ДЧС.
Фото: ДЧС Алматы
Фото: акимат Алмалинского района
Кто будет возмещать ущерб автовладельцам, не сообщается.
Ранее мы рассказывали, как возместить ущерб, если на авто упало дерево.
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