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В Астане мужчина отсудил моральную компенсацию за неоткрытую визу в Китай

виза Фото: gov4c.kz
Астанчанин с семьей собирался на год уехать в Китай. Подал на рабочую визу через компанию, которая обещала оказать содействие в оформлении документов. Заплатил 3500 долларов США (более 1,6 млн тенге), однако разрешения на въезд в соседнюю страну так и не получил, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, деньги мужчина вернуть не смог. Тогда несостоявшийся путешественник подал иск о взыскании суммы задолженности, неустойки и денежной компенсации морального вреда. Приложил подписанный договор об оказании визовых услуг, а также расписку от компании о получении денег.

"Судом установлено, что ТОО как предприниматель, оказывающий специальные услуги, не представил в полном объеме всю необходимую информацию потребителю услуг. Получив деньги в иностранной валюте, ТОО также нарушило Закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Пресс-служба Межрайонного суда по гражданским делам г. Астаны

Суд иск удовлетворил частично. В пользу истца с компании взыскали задолженность в 1,5 млн тенге. Заплатил визовый центр и неустойку в размере 18 тыс. тенге и денежную компенсацию морального вреда – 50 тыс. тенге.

Ранее столичный суд взыскал с религиозной общины компенсацию за моральный вред.

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Елена Беляева
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