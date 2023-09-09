В горах Риддера турист сорвался с дерева, фотографируя пейзажи
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Мужчина получил серьезные травмы при падении с дерева. Экстренную помощь пострадавшему оказали спасатели и медики, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДЧС ВКО, компания друзей отправилась в горно-лесную местность вблизи города Риддер. Один из мужчин решил сделать фотографию красивого вида на память и залез на высокое дерево. Оступившись, он упал и получил серьезные травмы.
"На место происшествия очевидцы вызвали врачей скорой помощи и спасателей. Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям СПЧ-1 ДЧС ВКО и медикам пришлось преодолеть 30 километров труднодоступной местности". Пресс-служба ВКО
Как только травмированного обнаружили, мужчине 1981 г. р. оказали первую помощь. Спасатели СПЧ-1 транспортировали его при помощи носилок с горы до кареты скорой помощи. Мужчина госпитализирован в медучреждение.
Спасатели дали рекомендации отдыхающим:
- Ни в коем случае не выезжайте в горы в непогоду и темное время суток.
- Не ходите по незнакомым тропам.
- Планируя свой маршрут, обязательно сообщайте о нем близким или спасателям, а также об ориентировочном времени возвращения.
- Не выезжайте в горы в одиночку.
- Возьмите с собой заряженный телефон, аптечку.
- При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.
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