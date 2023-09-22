В Жамбылской области водитель такси ударил полицейского при оформлении штрафа

Житель Кордайского района Жамбылской области ударил ножом полицейского по время оформления административного протокола, сообщает Zakon.kz.

На 168 км автодороги Алматы – Ташкент полицейский остановил автомашину марки Toyota Carina за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

За рулем автомобиля был 61-летнего таксист, житель Кордайского района.

Во время оформления протокола нарушитель ПДД раскладным ножом ударил в область шеи сотрудника батальона патрульной полиции. Напарник полицейского смог задержать мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье по ч.1 ст. 380-1 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"На допросе мужчина пояснил, что на такой отчаянный шаг его подтолкнуло депрессивное состояние в связи со смертью жены. Он раскаивается и сожалеет о содеянном. Задержанный водворен в изолятор временного содержания Кордайского РОП. Назначено служебное расследование", – сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что в поселке Жапек батыр Алматинской области, после пожара в частном доме были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Они погибли насильственной смертью.