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Смертельное отравление близнец в Рудном: готовы результаты экспертизы

Смертельное отравление близнец в Рудном: готовы результаты экспертизы Фото: Zakon.kz
Исследование, способное назвать причины смерти шестилетних братьев-близнецов из Рудного, которые скончались в октябре прошлого года от отравления, провели в Москве. Результаты в ближайшее время доставят в Костанайскую область, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции Костанайской области 25 сентября сообщили, что в Москве закончили изучение материалов, которые были отправлены туда для исследования, пишут Костанайские новости.

"Как сообщает следственное управление, результаты московской экспертизы уже направлены в наш адрес. Примерно ожидаем к концу этой недели, либо в начале следующей", – сообщили в ведомстве.

Изучение в лаборатории Москвы длилось чуть менее года. Материал для исследования направили после того, как местные специалисты не смогли назвать причин, по которым дети скончались.

Трагедия произошла 13 октября прошлого года. Близнецы, которым было по шесть лет, скончались дома, через несколько часов после того, как вернулись из больницы, куда попали с отравлением накануне. Мертвыми детей обнаружила мама.

Позднее распространилась информация о том, что мальчики отравились наркотиками. Эту версию опровергли в полиции региона.

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