Экс-чиновников арестовали в Атырау
Фото: freepik, коллаж Zakon.kz
В Атырау заключили под стражу должностных лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками. Об этом 26 сентября 2023 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в надзорном органе, арестованы бывшие руководители Отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау.
"Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Данный факт прокуратурой зарегистрирован по п. 2 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РК и ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК".Прокуратура Атырауской области
Отмечается, что досудебное расследование проводится прокуратурой региона.
"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в надзорном органе.
20 сентября 2023 года стало известно, что органы прокуратуры добились возвращения в государственную собственность пастбищных земель в Акмолинской области площадью свыше 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге. Подробнее можете узнать по ссылке выше.
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