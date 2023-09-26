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Законодательство РК

Экс-чиновников арестовали в Атырау

Экс-чиновников арестовали в Атырау Фото: freepik, коллаж Zakon.kz
В Атырау заключили под стражу должностных лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками. Об этом 26 сентября 2023 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в надзорном органе, арестованы бывшие руководители Отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима Атырау.

"Должностные лица подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Данный факт прокуратурой зарегистрирован по п. 2 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РК и ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК".Прокуратура Атырауской области

Отмечается, что досудебное расследование проводится прокуратурой региона.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в надзорном органе.

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