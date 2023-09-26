Экс-чиновников арестовали в Атырау

Фото: freepik, коллаж Zakon.kz

В Атырау заключили под стражу должностных лиц, подозреваемых в мошеннических действиях с земельными участками. Об этом 26 сентября 2023 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

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