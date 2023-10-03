Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акмолинцев убеждали вкладывать деньги в "чистую энергию" за рубежом

Акмолинцев убеждали вкладывать деньги в "чистую энергию" за рубежом Фото: pixabay
Департамент АФМ по Акмолинской области пресек деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства за 3 октября, указанная компания на протяжении трех месяцев осуществляла свою деятельность по привлечению вкладчиков.

"Eolus позиционировала себя как компания, осуществляющая деятельность по внедрению возобновляемых источников энергии, ветровых энерго-генераторов, расположенных в зарубежных странах. Организаторы данного проекта, путем проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности их бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить денежные средства, при этом обещая пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада".Пресс-служба АФМ РК

По данному факту начато досудебное расследование.

Также сказано, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее в АФМ сообщили о чиновниках в Шымкенте, которые украли из бюджета 1,1 млрд тенге и потратили на элитное жилье.

Читайте также

Алматинец обвинил полицейского в избиении
Алматинец обвинил "полицейского" в избиении
Полицейские займутся расследованием нападения на лесника
Полицейские займутся расследованием нападения на лесника
Лесника Иле-Алатауского нацпарка жестоко избили
Инспектора Иле-Алатауского нацпарка жестоко избили
Анастасия Московчук
АФМ РК Акмолинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления