Акмолинцев убеждали вкладывать деньги в "чистую энергию" за рубежом

Департамент АФМ по Акмолинской области пресек деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды Eolus, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства за 3 октября, указанная компания на протяжении трех месяцев осуществляла свою деятельность по привлечению вкладчиков.

"Eolus позиционировала себя как компания, осуществляющая деятельность по внедрению возобновляемых источников энергии, ветровых энерго-генераторов, расположенных в зарубежных странах. Организаторы данного проекта, путем проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности их бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить денежные средства, при этом обещая пассивный ежедневный доход в размере 3% от суммы вклада". Пресс-служба АФМ РК

По данному факту начато досудебное расследование.

Также сказано, что иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее в АФМ сообщили о чиновниках в Шымкенте, которые украли из бюджета 1,1 млрд тенге и потратили на элитное жилье.