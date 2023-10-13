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Убийство спортсменки в Актау: дело передали в суд

Убийство Валерии Шальновой: дело передали в суд Фото: Instagram/shalnovskiii
Уголовное дело о резонансном убийстве спортсменки Валерии Шальновой в Актау передали в суд, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает региональное издание Lada.kz 13 октября со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Ажар Абдил, суд в Актау рассмотрит уголовное дело о громком убийстве Валерии Шальновой. В ближайшее время пройдет первое предварительное заседание.

Подсудимому предъявят обвинения по трем статьям: п. 10 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера"), ч. 1 ст. 121 УК РК ("Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей"), ч. 1 ст. 191 УК РК ("Грабеж, открытое хищение чужого имущества").

О том, что расследование уголовного дела об убийстве двукратной чемпионки Казахстана по рукопашному бою Валерии Шальновой завершено, стало известно 2 октября. В ходе следствия выяснилось, что некоторые сотрудники полиции пытались скрыть особо тяжкое преступление. В отношении этих полицейских начали отдельное производство.

Тело 21-летней спортсменки Валерии Шальновой нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье "Оставление в опасности", а в конце концов и по статье 99 УК РК "Убийство". Подробности, которые помогли полиции раскрыть преступление, сообщил таксист.

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