Житель Атырау предстал перед судом за странную выходку с госномером авто

Житель Атырау умышленно повредил машину, снял с авто государственный регистрационный номер и выбросил его в мусорный контейнер. Зачем он это не сделал – мужчина в суде не пояснил, сообщает Zakon.kz.

По данным специализированного суда по административным правонарушениям Атырау, обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. О причинах его поступка не сообщается, пишет AtyrauPress.

"Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали по ч.1 статье 147–1 КоАП на сумму в размере 48 300 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу", – сообщили в областном специализированном суде по административным нарушениям г. Атырау.

Ранее мы рассказывали о не менее странном поступке пассажира поезда "Алматы – Петропавловск". Пьяный мужчина сорвал стоп-кран: из-за этого поезд отстал от времени маршрута на 16 минут. Правонарушителя сняли с поезда: его оштрафовали на 34 тысячи тенге.