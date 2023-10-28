Директора сельской школы осудили за хранение боеприпасов

В Восточно-Казахстанской области суд рассмотрел дело в отношении директора сельской школы, у которого нашли патрон от огнестрельного оружия, сообщает Zakon.kz.

За незаконное хранение патрона, который нашли у мужчины в кармане пиджака во время досмотра в аэропорту, суд вынес решение о штрафе. Как оказалось, случайная находка стоила педагогу 690 тысяч тенге, передает YK-news.

Как сказано в материалах дела, в марте текущего года директор сельской школы отправился в столицу на мероприятие, по случаю чего надел пиджак. При досмотре в аэропорту Усть-Каменогорска, рентген показал, что в кармане пиджака мужчина провозит патрон. Пассажира сняли с рейса и завели дело.

После стало известно, что патрон руководитель сельской школы нашел еще двумя годами ранее во время празднования 9 мая. Находку он положил в карман пиджака, но так как носил его педагог редко, о патроне он забыл.

Не смотря на безобидное происхождение боевого припаса у педагога, его отправили под суд.

Накануне полиция Карагандинской области задержала 21 члена молодежной группировки, которая орудовала в Темиртау. Участники группы подрывали общественный порядок в городе и совершали тяжкие преступления.