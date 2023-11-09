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На видео издевательств над заключенными отреагировали в ДУИС и прокуратуре Карагандинской области

На видео издевательств над заключенными отреагировали в ДУИС и прокуратуре Карагандинской области Фото: Zakon.kz
В социальных сетях накануне, 8 ноября 2023 года, распространили видео издевательств над заключенными в Карагандинской области. На него отреагировали в департаменте уголовно-исполнительной системы и прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

По словам начальника ДУИС по Карагандинской области и по Улытауской области Бекболата Шакирова, факт о неправомерных действиях сотрудников и осужденных учреждения №31 имел место ранее.

"Проведено служебное расследование, сотрудники привлечены к ответственности. В целях недопущения распространения недостоверной информации организовано посещение учреждения представителями правозащитных организаций. Кроме того, руководством Департамента УИС по итогам посещения проведена встреча с родственниками осужденных", – рассказал он.

Бекболат Шакиров заверил, что в настоящий момент оперативная обстановка в учреждении стабильна и находится на контроле руководства ДУИС.

В областной прокуратуре отметили, что по данному факту начато досудебное расследование.

"8 ноября текущего года в социальных сетях опубликованы видеоролики о применении пыток сотрудниками исправительного учреждения №31 ДУИС по Карагандинской области и по Улытауской области в отношении осужденных. Специализированной прокуратурой по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний в учреждениях Карагандинской области по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 146 ("Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки". – Прим. ред.) УК РК. Проводятся необходимые следственные действия", – говорится в сообщении.

В надзорном органе подчеркнули, что уголовное дело находится на контроле прокуратуры области.

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