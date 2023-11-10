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Масштабную спецоперацию провели полицейские и сотрудники КНБ

Масштабную спецоперацию провели полицейские и сотрудники КНБ Фото: Zakon.kz
В Жетысуской области прошла масштабная спецоперация по обезвреживанию группы браконьеров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП и Департамента КНБ Жетысуской области при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей рыб на угодьях озера Балхаш с дальнейшей реализацией.

"В состав группы входили более 30 человек из числа жителей Сарканского района и города Талдыкоргана. В криминальной схеме роли каждого из них были распределены – это организаторы, браконьеры, перевозчики и скупщики", – говорится в сообщении.

Проведено порядка 20 обысков, в ходе которых изъято:

  • свыше 51 тонны рыбы,
  • 38 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 – незарегистрированного,
  • более 450 боеприпасов,
  • крупная сумма денег,
  • религиозная литература,
  • 11 моторных лодок,
  • 210 рыболовных сетей от 80 до 120 метров каждая.

Предварительный ущерб превысил сумму в 270 млн тенге.

"По результатам оперативно-следственных мероприятий все участники преступной группы доставлены в полицию, из которых четверо организаторов водворены в изолятор временного содержания", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По его словам, расследование проводится следственным управлением Департамента полиции Жетысуской области по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов группой лиц с причинением крупного ущерба и незаконного хранения оружия.

6 ноября 2023 года стало известно, что широкомасштабную спецоперацию по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия, провели сотрудники МВД по борьбе с наркотрафиком, прокуроры и транспортная служба полиции ЗКО. Подробнее по ссылке.

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