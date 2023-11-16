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Обман на 245 млн тенге: организаторов финансовой пирамиды осудили в Астане

Организаторам финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане Фото: Zakon.kz
Двум руководителям финансовой пирамиды Antares вынесли приговор в Астане. Их признали виновными в обмане 33 граждан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 16 ноября, Межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор двум руководителям финпирамиды Antares. Сторона обвинения успешно опровергла версию о невиновности подсудимых, на которой настаивали их адвокаты.


"Виновные в социальных сетях Instagram и Telegram рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых. 33 лица вложили в пирамиду более 245 млн тенге", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Суд приговорил одного из руководителей Antares к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Второй организатор финпирамиды получил шесть с половиной лет колонии. У осужденных конфисковали имущество.

Гражданские иски потерпевших по делу удовлетворили, им возместят ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее одну из организаторов финансовой пирамиды Antares также осудили в Костанайской области. Женщине дали шесть лет лишения свободы с отсрочкой наказания.

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