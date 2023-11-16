Обман на 245 млн тенге: организаторов финансовой пирамиды осудили в Астане
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны 16 ноября, Межрайонный суд по уголовным делам столицы вынес приговор двум руководителям финпирамиды Antares. Сторона обвинения успешно опровергла версию о невиновности подсудимых, на которой настаивали их адвокаты.
"Виновные в социальных сетях Instagram и Telegram рекламировали возможность заработать в короткий срок, обещая увеличить вложенные деньги до 300% годовых. 33 лица вложили в пирамиду более 245 млн тенге", – говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Суд приговорил одного из руководителей Antares к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Второй организатор финпирамиды получил шесть с половиной лет колонии. У осужденных конфисковали имущество.
Гражданские иски потерпевших по делу удовлетворили, им возместят ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Ранее одну из организаторов финансовой пирамиды Antares также осудили в Костанайской области. Женщине дали шесть лет лишения свободы с отсрочкой наказания.