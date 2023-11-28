Более 300 больных бруцеллезом коров выявили в Костанайской области

Больной скот обнаружили сразу в трех районах Костанайской области. Больше всего – в частном подворье. В очагах заражения ввели ограничительные мероприятия и работают республиканские противоэпизоотические отряды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, на местах проводят дезинфекцию мест содержания животных и контрольные исследования.

Как уточняется, коров с положительной реакцией на бруцеллез отправляют на санитарный убой. Владельцы получают компенсацию – 30% от стоимости животного.

"По Мендыкаринскому району это 78 голов, по Наурзумскому району порядка 110 голов и по Аулиекольскому району – 140 голов животных, больных бруцеллезом, было выявлено. Когда уже не будет положительной реакции на бруцеллез среди исследуемого поголовья, то ограничительные мероприятия будут сняты", – рассказал Ахат Шектыбаев руководитель Управления ветеринарии Костанайской области.

Отмечается, что ограничения в населенных пунктах, где обнаружена инфекция, будут действовать до полного оздоровления поголовья. На этот период ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции запрещен.

Ранее, в июне, в Костанайской области 18 человек заразились бруцеллезом.