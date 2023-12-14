В Актобе 13-летний мальчик умер в школе – комментарий Управления здравоохранения

В Актюбинской школе 14 декабря случилась трагедия. Скончался ученик седьмого класса, сообщает Zakon.kz.

В управления здравоохранения прокомментировали данный инцидент.

"13-летний ребенок упал в школе и ударился об угол стола. Доставлен в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, АД не определялось, сознания не было. В подбородочной области имеется ссадина. Немедленно начали реанимацию. В 11:25 констатирована смерть, – рассказал "Диапазон" руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев.

По словам очевидцев, он забегал в класс и споткнулся об порог и ударился об угол парты или стола горлом.

Ранее в Астане умер 14-летний школьник.