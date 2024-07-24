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Законодательство РК

Казахстанские авиакомпании оштрафовали за нарушение прав пассажиров

казахстанские авиакомпании оштрафовали за нарушение прав пассажиров, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:09 Фото: pixabay
В связи с увеличением количества рейсов в летний период участились жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг либо неоказание услуг при задержке рейса, которые предусмотрены законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

Поэтому КГА привлекает к ответственности отечественные и иностранные авиакомпании за нарушение требований действующего законодательства РК.

"Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы – Караганда 11 июля т.г. авиакомпании Fly Arystan был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 567 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", согласно которому на авиакомпанию наложен штраф в размере 1 тыс. МРП (3 692 000 тг.)".Пресс-служба КГА РК

Отмечается, что ранее также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау – Алматы авиакомпанию SCAT оштрафовали на 1 тыс. МРП (3 692 000 тг.).

Ранее в Microsoft заявили о серьезном сбое в работе своих сервисов по всему миру. Так, несколько авиакомпаний США, включая крупные American Airlines, United Airlines и Delta Airlines, запретили взлет для всех своих самолетов из-за проблем со связью.

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