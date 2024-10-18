В Туркестанской области мужчина обманул 50 человек на 160 миллионов тенге

25-летний парень в Туркестанской области обманом оформлял на потерпевших займы, обещав увеличить их доход и закрыть кредиты. В итоге общий ущерб обманутых составил свыше 160 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Это не единственное подобное преступление в Туркестанской области. Так в Шардаринском районе 29-летний мужчина обещал потерпевшим помощь в открытии ЭЦП-ключа. Вместо этого он пользовался личными данными потерпевших для открытия на них кредитов. От действий мошенников пострадало 10 человек. Ущерб потерпевших составил 14,5 млн тенге.

"Сотрудники ударно-целевой группы Cyberpol Департамента полиции Туркестанской области в течение года проводили системную работу и усилили профилактику. В результате расследовано 410 уголовных дел, а по 200 фактам приняты процессуальные решения", – сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в результате оперативного реагирования сотрудников Cyberpol удалось своевременно заблокировать более 21 млн тенге потерпевших, которые не успели уйти на счета мошенников.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейские Туркестанской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия под названием "Остерегайся интернет-мошенничества!". В общественных местах стражами порядка было распространено 20 тыс. информационных памяток и расклеено шесть тысяч тематических листовок.

Ранее сообщалось, что этом году участились случаи мошенничества с использованием СМС с номера 1414. Для чего злоумышленники используют данные из таких сообщений можно прочитать тут.

