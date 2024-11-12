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В Петропавловске экс-полицейские получили срок за создание финансовой пирамиды

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 23:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Петропавловском городском суде вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Qnet, жертвами которой стали 110 жителей Северо-Казахстанской области. Обманутые вкладчики потеряли в общей сложности более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались пятеро обвиняемых, в том числе индивидуальный предприниматель и два бывших полицейских, сообщила 12 ноября пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.

"Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 год, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet", – сообщили в ведомстве. 

Все участники мошеннической схемы получили реальный срок. Суд счел, что виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз и исследований. 

Ранее сообщалось, что в финпирамиду Qnet 155 жителей Талдыкоргана внесли более 200 млн тенге.

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