В Петропавловске экс-полицейские получили срок за создание финансовой пирамиды

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Петропавловском городском суде вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Qnet, жертвами которой стали 110 жителей Северо-Казахстанской области. Обманутые вкладчики потеряли в общей сложности более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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