В Петропавловске экс-полицейские получили срок за создание финансовой пирамиды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Петропавловском городском суде вынесен приговор по делу о создании финансовой пирамиды Qnet, жертвами которой стали 110 жителей Северо-Казахстанской области. Обманутые вкладчики потеряли в общей сложности более 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
На скамье подсудимых оказались пятеро обвиняемых, в том числе индивидуальный предприниматель и два бывших полицейских, сообщила 12 ноября пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.
"Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 год, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили преступный доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Республике Казахстан финансовой пирамиды Qnet", – сообщили в ведомстве.
Все участники мошеннической схемы получили реальный срок. Суд счел, что виновность осужденных доказана показаниями многочисленных потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз и исследований.
Ранее сообщалось, что в финпирамиду Qnet 155 жителей Талдыкоргана внесли более 200 млн тенге.
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