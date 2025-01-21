Переломы и ушибы: павлодарца арестовали после избиения двухлетней падчерицы

Как сообщили в павлодарской детской областной больнице, 16 января 2025 года к ним в приемный покой обратилась мама с ребенком 2022 года рождения, передает корреспондент Zakon.kz.

Девочка жаловалась на боли в области ключиц.



"Осмотр дежурного травматолога и рентген подтвердили закрытый перелом обеих ключиц без смещения. Со слов матери, днем ранее ребенок упал с кровати. Врачи наложили повязку и направили девочку на амбулаторное наблюдение. 17 января мать повторно обратилась с ребенком в приемный покой. На этот раз женщина сообщила, что ее дочь избил отчим", – рассказали в больнице.

Сигнал тут же поступил в правоохранительные органы, ситуация также на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка. На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области предоставили следующую информацию.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара", – говорится в ответе.

Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время девочка проходит лечение дома. Кроме переломов ключиц, у нее зафиксированы многочисленные гематомы.