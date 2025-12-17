Глава Минздрава рассказала о состоянии двухлетней Алисы из Жезказгана

13 декабря 2025 года мама двухлетней Алисы из Жезказгана обратилась за помощью в Министерство здравоохранения для транспортировки ребенка в столицу, сообщает Zakon.kz.

Позднее министр Акмарал Альназарова заявила, что малышку доставили санитарной авиацией в детскую горбольницу в Астану. Тогда она отметила, что врачи делают все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги.

Материал по теме Маленькая девочка попала в реанимацию в Жезказгане: мать винит врачей и просит о помощи

Уже сегодня, 17 декабря, Альназарова навестила ребенка в детском стационаре столицы и рассказала о ее состоянии.

"С первых дней ее состояние находится под особым вниманием врачей. В условиях стационара проведен полный комплекс дополнительных диагностических исследований, девочку осмотрели высококвалифицированные специалисты, продолжена интенсивная терапия". Акмарал Альназарова

На сегодняшний день, по словам главы Минздрава, состояние Алисы стабильное.

"Отмечается положительная динамика – снижаются воспалительные маркеры. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, показатели гемодинамики устойчивые. Лечение продолжается. Держу ситуацию на личном контроле. Самое главное сейчас – здоровье ребенка. Врачи делают все возможное, чтобы Алиса как можно скорее пошла на поправку". Акмарал Альназарова

