#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Глава Минздрава рассказала о состоянии двухлетней Алисы из Жезказгана

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:13 Фото: пресс-служба акимата Алматы
13 декабря 2025 года мама двухлетней Алисы из Жезказгана обратилась за помощью в Министерство здравоохранения для транспортировки ребенка в столицу, сообщает Zakon.kz.

Позднее министр Акмарал Альназарова заявила, что малышку доставили санитарной авиацией в детскую горбольницу в Астану. Тогда она отметила, что врачи делают все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:13
Маленькая девочка попала в реанимацию в Жезказгане: мать винит врачей и просит о помощи

Уже сегодня, 17 декабря, Альназарова навестила ребенка в детском стационаре столицы и рассказала о ее состоянии.

"С первых дней ее состояние находится под особым вниманием врачей. В условиях стационара проведен полный комплекс дополнительных диагностических исследований, девочку осмотрели высококвалифицированные специалисты, продолжена интенсивная терапия".Акмарал Альназарова

На сегодняшний день, по словам главы Минздрава, состояние Алисы стабильное.

"Отмечается положительная динамика – снижаются воспалительные маркеры. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, показатели гемодинамики устойчивые. Лечение продолжается. Держу ситуацию на личном контроле. Самое главное сейчас – здоровье ребенка. Врачи делают все возможное, чтобы Алиса как можно скорее пошла на поправку".Акмарал Альназарова

Не так давно мы рассказывали, что скандал в больнице для казахстанца обернулся 5 сутками за решеткой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снег с метелью обрушится на большую часть Казахстана 18 декабря
17:59, Сегодня
Снег с метелью обрушится на большую часть Казахстана 18 декабря
В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме
15:06, 03 ноября 2024
В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме
Двухлетний малыш проглотил 105 магнитов в Алматы
09:16, 28 февраля 2025
Двухлетний малыш проглотил 105 магнитов в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: