В Экибастузе разбойники напали на дом руководителя охранного предприятия

В Экибастузе полиция ищет злоумышленников, устроивших разбойное нападение на частный дом, передает Zakon.kz.

В данное время принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме города Экибастуз.





"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления", – информирует ДВД Павлодарской области.

По данным ТГ-канала kerek.pv, преступление было совершено в доме начальника охранного предприятия после того, как он снял крупную сумму денег в банке. Нападавшие, вооруженные ножами и пистолетами, требовали деньги, но хозяин дома не хранил наличные и успел оформить депозит.