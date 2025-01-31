В Экибастузе разбойники напали на дом руководителя охранного предприятия
Фото: Zakon.kz
В Экибастузе полиция ищет злоумышленников, устроивших разбойное нападение на частный дом, передает Zakon.kz.
В данное время принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме города Экибастуз.
"Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления", – информирует ДВД Павлодарской области.
По данным ТГ-канала kerek.pv, преступление было совершено в доме начальника охранного предприятия после того, как он снял крупную сумму денег в банке. Нападавшие, вооруженные ножами и пистолетами, требовали деньги, но хозяин дома не хранил наличные и успел оформить депозит.
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