В Атырау незаконно собирали деньги с дольщиков
Фото: Zakon.kz
В городе Атырау выявили 10 строительных компаний, которые незаконно собирали средства с дольщиков, сообщает Zakon.kz.
Городская прокуратура выяснила, что фирмы размещали рекламу, не имея соответствующих разрешительных документов. В результате стройкомпании привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила около 11 млн тенге, передает "24kz".
"Прежде чем покупать жилье, необходимо внимательно проверить все документы. В случае сомнений прокуратура и акимат готовы предоставить информацию о деятельности таких компаний", – отметил заместитель городского прокурора Ерлан Какиев.
А в Алматы спортсмены-экстремалы раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript