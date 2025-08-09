В Атырау незаконно собирали деньги с дольщиков

В городе Атырау выявили 10 строительных компаний, которые незаконно собирали средства с дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Городская прокуратура выяснила, что фирмы размещали рекламу, не имея соответствующих разрешительных документов. В результате стройкомпании привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила около 11 млн тенге, передает "24kz". "Прежде чем покупать жилье, необходимо внимательно проверить все документы. В случае сомнений прокуратура и акимат готовы предоставить информацию о деятельности таких компаний", – отметил заместитель городского прокурора Ерлан Какиев. А в Алматы спортсмены-экстремалы раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран.

