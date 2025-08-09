#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

В Атырау незаконно собирали деньги с дольщиков

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 06:36 Фото: Zakon.kz
В городе Атырау выявили 10 строительных компаний, которые незаконно собирали средства с дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Городская прокуратура выяснила, что фирмы размещали рекламу, не имея соответствующих разрешительных документов. В результате стройкомпании привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила около 11 млн тенге, передает "24kz".

"Прежде чем покупать жилье, необходимо внимательно проверить все документы. В случае сомнений прокуратура и акимат готовы предоставить информацию о деятельности таких компаний", – отметил заместитель городского прокурора Ерлан Какиев.

А в Алматы спортсмены-экстремалы раскритиковали новый скейт-парк возле озера Сайран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Таразе подсчитывают убытки после внезапного потопа на улицах города
Происшествия
05:33, Сегодня
В Таразе подсчитывают убытки после внезапного потопа на улицах города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: