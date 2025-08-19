#АЭС в Казахстане
Происшествия

Житель Шымкента поплатился штрафом за плохие слова возле магазина

Житель Шымкента поплатился штрафом за плохие слова возле магазина, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 21:49 Фото: pixabay
Житель Шымкента за нецензурную брань в общественном месте и оскорбление человека выплатит штраф, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента рассказали, что 27 июня 2025 года местный житель возле магазина оскорбил незнакомца, выразился в его адрес нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.

"Вина правонарушителя полностью доказана материалами дела, его собственными объяснениями, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами, собранными по делу. Учитывая, что обстоятельствами смягчающим ответственность, является признание вины и раскаяние, а отягчающих обстоятельств не установлено, суд признал жителя виновным по ч.1 ст.434 КоАП и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП – 78 640 тенге".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента

Постановление суда не вступило в законную силу.

В марте 2025 года в городе Аягозе области Абай 45-летний местный житель понес наказание за грубое поведение в отношении сотрудников правоохранительных органов.

