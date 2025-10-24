Аким попал в смертельное ДТП в Алматинской области

Аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Дулат Даулеталиев стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аппарата акима Талгарского района уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

"В настоящее время государственный служащий находится на больничном, что временно исключает возможность проведения служебного разбирательства", – подчеркнули в ведомстве.

Уже после завершения процессуальных действий и выхода государственного служащего на работу вопрос о применении дисциплинарных мер будет вынесен на рассмотрение Совета по этике.

Также на запрос в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили следующее.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 13 сентября на автодороге "Қарасаз-Сарыжаз", сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, водитель автомашины Bestune T55 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП от полученных травм один пассажир скончался, еще один пассажир и водитель с различными травмами были госпитализированы". Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции". Пресс-служба ДП Алматинской области

Согласно официальным данным на сайте аппарата акима Панфиловского сельского округа, Дулат Даулеталиев избран акимом 16 октября 2022 года.

