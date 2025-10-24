#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Происшествия

Аким попал в смертельное ДТП в Алматинской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 19:28 Фото: Zakon.kz
Аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Дулат Даулеталиев стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аппарата акима Талгарского района уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.

"В настоящее время государственный служащий находится на больничном, что временно исключает возможность проведения служебного разбирательства", – подчеркнули в ведомстве.

Уже после завершения процессуальных действий и выхода государственного служащего на работу вопрос о применении дисциплинарных мер будет вынесен на рассмотрение Совета по этике.

Также на запрос в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили следующее.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 13 сентября на автодороге "Қарасаз-Сарыжаз", сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным, водитель автомашины Bestune T55 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП от полученных травм один пассажир скончался, еще один пассажир и водитель с различными травмами были госпитализированы".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время назначены необходимые экспертизы.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции".Пресс-служба ДП Алматинской области

Согласно официальным данным на сайте аппарата акима Панфиловского сельского округа, Дулат Даулеталиев избран акимом 16 октября 2022 года.

24 октября 2025 года в ущелье Алма-Арасан в Алматы произошла авария. Женщина за рулем Nissan Juke не справилась с управлением при спуске с гор. Водителя госпитализировали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
12:40, 02 января 2023
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области
Сильнейшее лобовое столкновение Lixiang и Mercedes в Алматинской области: погиб человек
15:07, 17 октября 2025
Сильнейшее лобовое столкновение Lixiang и Mercedes в Алматинской области: погиб человек
Заместитель акима Алматинской области пострадал в ДТП
13:51, 09 июля 2025
Заместитель акима Алматинской области пострадал в ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: