Происшествия

Автобус с 50 пассажирами попал в смертельное ДТП в Мангистау

автобус, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 09:33 Фото: gov.kz
В Мангистауской области сегодня ночью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились 50 пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Подробнее о трагедии рассказали в пресс-службе Министерства транспорта (МТ) РК:

"16 января 2026 года примерно в 01:03 на 383-м км автодороги KZ-11 "Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса марки Yutong... По предварительным данным, водитель автомашины, двигаясь из Актау в сторону села Бейнеу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре пассажира, три человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Всего в салоне автобуса находились 50 человек".

По данным ведомства, в момент аварии за рулем находился водитель 1985 г. р. Ориентировочно за 200 км до места ДТП произошла смена второго водителя.

"По факту дорожно-транспортного происшествия Департаментом полиции Мангистауской области проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба МТ РК

Отмечается, что автобус прошел технический осмотр 19 декабря 2025 года и зарегистрирован на ТОО "CASPIAN TRANS CORPORATION".

"Участок автодороги относится ко II технической категории. Покрытие проезжей части асфальтобетонное, ширина проезжей части составляет 9 м, дефекты дорожного покрытия отсутствуют. Дорожные знаки установлены в полном объеме в соответствии с утвержденной дислокацией. Происшествие произошло в темное время суток".Пресс-служба МТ РК

Ранее мы писали, что массовое ночное ДТП произошло в Алматы, есть пострадавшие. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
