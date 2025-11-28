#АЭС в Казахстане
Происшествия

Дергала, наваливалась и душила: педагога в детсаду Семея обвиняют в издевательствах

педагога в детсаду Семея обвиняют в издевательствах, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 06:30 Фото: pixabay
В Семее родители особенного ребенка заявили о том, что над их сыном издевалась воспитательница. То, как педагог обращалась с мальчиком, попало на видео и шокировало семью, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, у пятилетнего мальчика задержка в развитии речи. Ребенок даже не мог объяснить, что произошло, только плакал. Родители посмотрели видео с камеры наблюдения и пришли в ужас. Воспитатель постоянно его дергала. Но самое страшное, как она укладывала ребенка спать. Женщина накрыла малыша одеялом почти с головой и навалилась на него.

"Я вот когда увидела это видео, я вызвала 102. Они приехали, завели на нее уголовное дело. Это началось 10 сентября. Но получается, это до сих пор длится. И это дело, я обращаюсь к вам, чтобы помогли мне дело довести до конца, до суда, чтобы она дальше не работала. Она не умеет работать с детьми. Видео показывает, как она укладывает моего сыночка – она душит его!" Мать пострадавшего ребенка Арай Аралханова

Сама педагог вины не чувствует, говорит, просто так успокаивала мальчика. Но когда записи увидели родители других воспитанников, они потребовали отстранить педагога. К делу подключились в полиции: там начали расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В администрации детсада говорят, что с таким сталкиваются впервые. Вот только принять меры в отношении воспитателя не могут – та ушла в декретный отпуск.

"На данном этапе ведутся следственные мероприятия. Воспитатель в данный момент отстранен от работы. И находится в декретном отпуске. Данный воспитатель – мама четырех детей. В первый раз вот такое было замечено". Заведующая ясли-садом Гульнара Жумагалиева

Ранее сообщалось, что после еды с волосами и тараканами в Алматы на время закрыли детский сад.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
