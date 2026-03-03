Били палкой: сотрудников коррекционного центра обвиняют в издевательствах над особенными детьми в Алматы

Родители пожаловались на систематическое насилие в отношении детей с инвалидностью в одном из центров Алматы, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространилось обращение родителей, которые пожаловались на работу коррекционного центра в Алматы. По их словам, дети систематически подвергаются насилию со стороны сотрудников, в частности тренера. В качестве доказательства они выложили видео. На кадрах видно, как молодой человек грубо обращается с маленьким ребенком.

Одна из мам рассказала, что ее сына тренер бил палкой по голове и ноге, а также ставил подножку.

"Моего ребенка он бил, не останавливаясь. Он издевался над ним. Как начался урок, он начал издеваться над ним. Бил его по голове, палкой по ногам бил, пять раз намеренно подножку ставил на беговой дорожке, и он падал все это время. Где-то 10 раз бил по ноге палкой, несколько раз ударил палкой по голове", – сказала она.

Родители высказали опасения, что центр может продолжить свою работу, поэтому они попросили помощи у правоохранительных органов и специальных ведомств по защите детей.

"Директор центра всячески защищает своих сотрудников, тренеры в центре без профильного образования. Любой человек с улицы может пройти короткий курс там же, взять сертификат и работать с особенными детьми. Родители боятся, что они могут остаться безнаказанными. К детям применялось насилие не один раз, без разрешения родителей тренер Жанат проводит прямые эфиры и показывает детей, это тоже статья. Тренер Тофик 16 февраля на видео по животу бил ребенка. Прошу поддержать всех неравнодушных родителей нашу инициативу наказать виновных. Дети с диагнозами самые беззащитные, как можно их бить и над ними издеваться?" – поделились родители в публикации.

Ситуацию касательно сотрудников коррекционного центра Алматы прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

"Зарегистрировано уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Я на связи с мамой, ей предложена помощь в центре психологической поддержки Алматы, а также в центре по защите прав детей". Динара Закиева

В Департаменте полиции Алматы заявили, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших возможному правонарушению, а также недопущение подобных фактов в дальнейшем.

"В рамках расследования изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются участники и свидетели, назначаются необходимые процессуальные действия. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц и принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством". Департамент полиции Алматы

Также отмечено, что ход расследования дела находится на контроле руководства Департамента полиции Алматы.

2 марта 2026 года стало известно, что во всех регионах страны откроются специализированные кабинеты помощи детям, пострадавшим от насилия, где поддержка несовершеннолетним будет оказываться комплексно по принципу "одного окна".