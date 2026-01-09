Трагедия на трассе Алматы – Бишкек: скончался еще один студент из Индии

Число погибших после страшной аварии на трассе Алматы – Бишкек выросло до трех. В больнице скончался еще один студент из Индии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января 2026 года рассказали в посольстве Индии в Астане:

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Рахула Ядава (родился 13 марта 2001 года), который скончался сегодня утром после пребывания в отделении интенсивной терапии с 6 января 2026 года вследствие трагического происшествия. В настоящее время ведется организация транспортировки его тела".

В диппредставительстве добавили, что тела еще двух индийских студентов – Карана Пармара и Ришираджа Байрата, погибших в той же аварии, – сегодня отправлены в Индию.

Также посольство Индии в Астане вновь выразило соболезнования семьям погибших.

Страшная авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пятеро граждан Индии (четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист), которые следовали из Шымкента в Алматы. Как сообщили в посольстве Индии в Астане, в результате ДТП погибли двое студентов, еще трое с тяжелыми травмами были доставлены в отделение интенсивной терапии.

В Департаменте полиции Алматинской области 8 января сообщили, что по факту смертельной аварии со студентами из Индии зарегистрировано уголовное дело. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota Alphard, не справившись с управлением, допустил опрокидывание авто. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы.