Срочно для водителей: на трассе Алматы – Бишкек могут ввести ограничения
Сегодня, 11 февраля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области распространила для водителей срочное предупреждение по трассе Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что:
"В связи с резким ухудшением погодных условий на территории Алматинской области на автомобильной дороге республиканского значения Алматы – Бишкек возможно введение ограничения движения для всех видов транспортных средств".
В связи с этим водителей просят воздержаться от выезда на дальние расстояния, а перед поездкой уточнять прогноз погоды и информацию о состоянии автодорог.
"Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан".Пресс-служба ДП Алматинской области
Также участников дорожного движения просят отнестись с пониманием и строго соблюдать требования сотрудников полиции.
