Срочно для водителей: на трассе Алматы – Бишкек могут ввести ограничения

Сегодня, 11 февраля 2026 года, пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматинской области распространила для водителей срочное предупреждение по трассе Алматы – Бишкек, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"В связи с резким ухудшением погодных условий на территории Алматинской области на автомобильной дороге республиканского значения Алматы – Бишкек возможно введение ограничения движения для всех видов транспортных средств".

В связи с этим водителей просят воздержаться от выезда на дальние расстояния, а перед поездкой уточнять прогноз погоды и информацию о состоянии автодорог .

"Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также участников дорожного движения просят отнестись с пониманием и строго соблюдать требования сотрудников полиции .

О том, какой будет погода в Казахстане 12, 13 и 14 февраля 2026 года, можете узнать здесь.