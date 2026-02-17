"Была передана взятка": расследование начато после видео с участием полицейских и нарушителя ПДД в Костанае

В социальных сетях появилось видео с участием полицейских и водителя, снятое в Костанае. На странные действия отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Автором видео является житель Костаная Серик Байбеков. На кадрах видно, как мужчина что-то достает из кармана и протягивает руку полицейскому. Затем они пожали друг другу руки и мужчина покинул авто стражей порядка. На улице в это время стоял другой полицейский.

Пользователи Казнета предположили, что костанаец стал свидетелем дачи взятки сотруднику патрульной полиции города:

"Номера Костанай".

"Все видно на видео".

"Ждем комментариев от МВД..."

"Они уволенные были задним числом".

"Они без злого умысла взяли, не судите".

"Без злого умысла. Видно, что была передана взятка".

"Там ничего не видно, что он там положил и так далее. Дело развалят, и никто ничего не докажет, мое мнение".

"Попали оба, взяткодателя зачем спалил. Посреди бела дня в центре города... Для УСБ готовые материалы".

За комментарием мы обратились в пресс-службу ДП Костанайской области, где нам 17 февраля 2026 года сообщили:

"По видеозаписи, размещенной в социальных сетях, проведена проверка. Установлено, что 7 февраля экипажем патрульной полиции зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения со стороны водителя автотранспортного средства марки Volkswagen. За нарушение ПДД водитель привлечен к административной ответственности (протокол от 7 февраля был составлен в 13:03)".

Также в полиции региона отреагировали на странное поведение стражей порядка:

"В настоящее время Управлением собственной безопасности по данной видеозаписи начато служебное расследование. Водитель автомашины факт передачи денежных средств и других незаконных действий не подтверждает. Окончательное решение будет принято по результатам расследования".

2 февраля 2026 года стало известно, что полицейского начальника осудили в Шымкенте за крупную взятку.