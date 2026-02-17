#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

"Была передана взятка": расследование начато после видео с участием полицейских и нарушителя ПДД в Костанае

патрульная машина, полицейские, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 13:35 Фото: Instagram/serikbajbekov638
В социальных сетях появилось видео с участием полицейских и водителя, снятое в Костанае. На странные действия отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Автором видео является житель Костаная Серик Байбеков. На кадрах видно, как мужчина что-то достает из кармана и протягивает руку полицейскому. Затем они пожали друг другу руки и мужчина покинул авто стражей порядка. На улице в это время стоял другой полицейский.

Пользователи Казнета предположили, что костанаец стал свидетелем дачи взятки сотруднику патрульной полиции города:

  • "Номера Костанай".
  • "Все видно на видео".
  • "Ждем комментариев от МВД..."
  • "Они уволенные были задним числом".
  • "Они без злого умысла взяли, не судите".
  • "Без злого умысла. Видно, что была передана взятка".
  • "Там ничего не видно, что он там положил и так далее. Дело развалят, и никто ничего не докажет, мое мнение".
  • "Попали оба, взяткодателя зачем спалил. Посреди бела дня в центре города... Для УСБ готовые материалы".

За комментарием мы обратились в пресс-службу ДП Костанайской области, где нам 17 февраля 2026 года сообщили:

"По видеозаписи, размещенной в социальных сетях, проведена проверка. Установлено, что 7 февраля экипажем патрульной полиции зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения со стороны водителя автотранспортного средства марки Volkswagen. За нарушение ПДД водитель привлечен к административной ответственности (протокол от 7 февраля был составлен в 13:03)".

Также в полиции региона отреагировали на странное поведение стражей порядка:

"В настоящее время Управлением собственной безопасности по данной видеозаписи начато служебное расследование. Водитель автомашины факт передачи денежных средств и других незаконных действий не подтверждает. Окончательное решение будет принято по результатам расследования".

2 февраля 2026 года стало известно, что полицейского начальника осудили в Шымкенте за крупную взятку.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
