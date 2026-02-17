Рейд в Алматы закончился выдворением десятков иностранцев из Казахстана
В Жетысуском районе Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на упорядочение соблюдения миграционного законодательства, обеспечение общественной безопасности. Подробности 17 февраля 2026 года Zakon.kz раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) города.
Отмечается, что в течение трех дней сотрудники полиции и миграционной службы проводили адресные проверки мест проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.
"В ходе мероприятий выявлены многочисленные факты нарушения правил пребывания на территории Республики Казахстан, а также случаи несоблюдения требований со стороны принимающих лиц и работодателей. По итогам отработки к ответственности привлечены 134 человека, 35 иностранных граждан выдворены за пределы страны, еще 15 лиц водворены в приемник-распределитель".Пресс-служба ДП Алматы
По словам начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Еркина Амантаева, рейдовые и профилактические мероприятия охватят и другие районы мегаполиса.
30 января 2026 года сообщалось, что Казахстан заплатил иностранцу, чтобы он покинул страну. Подробнее об этом – здесь.
