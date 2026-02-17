#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Общество

Рейд в Алматы закончился выдворением десятков иностранцев из Казахстана

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 15:02 Фото: unsplash
В Жетысуском районе Алматы завершилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на упорядочение соблюдения миграционного законодательства, обеспечение общественной безопасности. Подробности 17 февраля 2026 года Zakon.kz раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) города.

Отмечается, что в течение трех дней сотрудники полиции и миграционной службы проводили адресные проверки мест проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

"В ходе мероприятий выявлены многочисленные факты нарушения правил пребывания на территории Республики Казахстан, а также случаи несоблюдения требований со стороны принимающих лиц и работодателей. По итогам отработки к ответственности привлечены 134 человека, 35 иностранных граждан выдворены за пределы страны, еще 15 лиц водворены в приемник-распределитель".Пресс-служба ДП Алматы

По словам начальника Управления миграционной службы ДП Алматы Еркина Амантаева, рейдовые и профилактические мероприятия охватят и другие районы мегаполиса.

30 января 2026 года сообщалось, что Казахстан заплатил иностранцу, чтобы он покинул страну. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы десятки полицейских пересели на электросамокаты: названа причина
13:17, 15 сентября 2025
В Алматы десятки полицейских пересели на электросамокаты: названа причина
В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды
16:27, 06 декабря 2024
В Алматы полиция начала проводить предновогодние рейды
Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана
15:39, 16 октября 2024
Из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
15:52, Сегодня
Две битвы Казахстан - Узбекистан в боксе состоятся на старте турнира в России
Важное событие произошло в казахстанском футболе
15:31, Сегодня
Важное событие произошло в казахстанском футболе
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Сегодня
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Сегодня
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: