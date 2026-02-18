#Референдум-2026
Происшествия

Ученик выпал ночью из окна НИШ в Петропавловске

НИШ в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 16:10 Фото: Инна Литвиненко
В Назарбаев Интеллектуальной школе (НИШ) в Петропавловске поздней ночью из окна третьего этажа выпал 12-классник. 18-летний ученик в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Трагическое происшествие случилось 17 февраля около полуночи.

Учащийся выпускного 12-го класса при невыясненных обстоятельствах выпал из окна третьего этажа. В самом учебном заведении информацию подтвердили, но никаких подробностей пока не сообщают.

"17 февраля ученик школы получил травмы в результате падения с третьего этажа. В настоящее время он находится в медицинском учреждении. Причины происшествия устанавливаются", – гласит официальное сообщение НИШ города Петропавловска.

Пострадавшего юношу экстренно доставили в Многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи. Он жаловался на сильные боли в груди, пояснице и пятках.

"После проведенного обследования пациент был экстренно госпитализирован в отделение реанимации, где проводился комплекс лечебно-диагностических мероприятий, направленных на стабилизацию состояния, профилактику тромбоэмболических осложнений и динамический мониторинг жизненно важных показателей. Предварительный диагноз: политравма, закрытый компрессионный перелом тела второго поясничного позвонка III степени. Закрытые переломы обеих пяточных костей без смещения", – рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения акимата СКО Гульнар Калиева.

Сегодня состояние юноши медики оценивают как стабильно тяжелое. Из реанимации его уже перевели в травматологическое отделение.

В произошедшем разбираются полицейские.

"Полицией начато досудебное расследование по факту падения из окна 18-летнего жителя Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – прокомментировала старший следователь следственного отдела Управления полиции Петропавловска Жанар Танишева.

Что делал в здании школы ученик в столь позднее время, было ли его падение случайностью или имела место попытка свести счеты с жизнью – ответы на эти вопросы пока остаются открытыми.

Фото Инна Литвиненко
Инна Литвиненко
