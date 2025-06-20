Отчисленный из НИШ в Алматы ученик получил аттестат
Подростку не придется снова учиться год в 11 классе в другой школе – он получил аттестат о получении среднего образования.
Как рассказала общественница Аида Букаева в Facebook, она два дня возила бывшего ученика НИШ Сункара по школам Алматы. Некоторые были готовы принять его с 1 сентября снова в 11 класс. А в школе-гимназии №8 у него все же приняли выпускные экзамены. По словам общественницы, он получил среднее образование без троек, впереди ЕНТ.
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Общественница уверена, что это победа Сункара и его семьи и проигрыш НИШ в Алматы. Однако общественность разделилась во мнениях. Под публикацией комментаторы в большинстве поддержали подростка:
- С волнением ждала и очень рада за мальчишку. Пусть эта история "вдохновит на новые подвиги", как сказано в книге "Вверх по лестнице, ведущей вниз".
- Как же я рада, урааа, ақ жол Сұңқарға! Самғай бер биіктерге, қанаттарың талмасын! Еңсеңді биік ұста!
- Пусть не сломают тебя трудности на пути, их еще может быть много, но ты выдержал, молодец.
- Мальчик молодец! Не сломался! Вам спасибо, что поддержали ребенка!
- Ученик признал свою ошибку, а это главное. Учителя не смогли признать свою.
Другая часть общественности, в том числе в других пабликах, не разделила радости по поводу этой истории:
- А что вы за него так топите, он не ребенок, а юноша. В 17 лет уже надо головой думать, что говоришь, а вы повожаете матерщинника.
- Да, видно по нему, что он будет четко двигаться, пацаны не извиняются...
- Ерунда какая-то написана. Школьника отчислили из школы за то, что обозвал учителя. Школьник перешел в обычную школу, в которых учится большинство детей в нашей стране. Из этого кто-то пытается сделать трагедию и громкий пиар для себя. Каждый должен отвечать за свои поступки. Ученик старших классов – это уже сформировавшаяся личность. Если школьник в таком возрасте совершит преступление, то может быть тоже будете жалеть, когда суд вынесет приговор?
- Назвал учителя таким низким словом… Меня именно это повергло в шок… Если бы это сказали мои дети, я бы провалилась от стыда… это низко и стыдно….
- А в чем правда и справедливость?! Если каждый такой, как он будет оскорблять учителя, какое будущее ждет нашу страну?!
- Не рада совсем. Нет ответственности, нет наказания... нет ни стыда ни совести.
- Молодец, может и дальше оскорблять учителей и преподавателей.
23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Однако у образовательного учреждения была своя позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся". В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан. Он рассказала, что руководство НИШ предложило перевести подростка в государственную либо частную школу с покрытием расходов. В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поддержал решение НИШ.