Отчисленный из НИШ в Алматы ученик получил аттестат

Скандальная история об отчислении из Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) ученика 11 класса, оскорбившего учителя, завершилась, сообщает Zakon.kz.

Подростку не придется снова учиться год в 11 классе в другой школе – он получил аттестат о получении среднего образования.

Как рассказала общественница Аида Букаева в Facebook, она два дня возила бывшего ученика НИШ Сункара по школам Алматы. Некоторые были готовы принять его с 1 сентября снова в 11 класс. А в школе-гимназии №8 у него все же приняли выпускные экзамены. По словам общественницы, он получил среднее образование без троек, впереди ЕНТ.

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Общественница уверена, что это победа Сункара и его семьи и проигрыш НИШ в Алматы. Однако общественность разделилась во мнениях. Под публикацией комментаторы в большинстве поддержали подростка:

С волнением ждала и очень рада за мальчишку. Пусть эта история "вдохновит на новые подвиги", как сказано в книге "Вверх по лестнице, ведущей вниз".

Как же я рада, урааа, ақ жол Сұңқарға! Самғай бер биіктерге, қанаттарың талмасын! Еңсеңді биік ұста!

Пусть не сломают тебя трудности на пути, их еще может быть много, но ты выдержал, молодец.

Мальчик молодец! Не сломался! Вам спасибо, что поддержали ребенка!

Ученик признал свою ошибку, а это главное. Учителя не смогли признать свою.

Другая часть общественности, в том числе в других пабликах, не разделила радости по поводу этой истории:

А что вы за него так топите, он не ребенок, а юноша. В 17 лет уже надо головой думать, что говоришь, а вы повожаете матерщинника.

Да, видно по нему, что он будет четко двигаться, пацаны не извиняются...

Ерунда какая-то написана. Школьника отчислили из школы за то, что обозвал учителя. Школьник перешел в обычную школу, в которых учится большинство детей в нашей стране. Из этого кто-то пытается сделать трагедию и громкий пиар для себя. Каждый должен отвечать за свои поступки. Ученик старших классов – это уже сформировавшаяся личность. Если школьник в таком возрасте совершит преступление, то может быть тоже будете жалеть, когда суд вынесет приговор?

Назвал учителя таким низким словом… Меня именно это повергло в шок… Если бы это сказали мои дети, я бы провалилась от стыда… это низко и стыдно….

А в чем правда и справедливость?! Если каждый такой, как он будет оскорблять учителя, какое будущее ждет нашу страну?!

Не рада совсем. Нет ответственности, нет наказания... нет ни стыда ни совести.

Молодец, может и дальше оскорблять учителей и преподавателей.

23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Однако у образовательного учреждения была своя позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся". В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан. Он рассказала, что руководство НИШ предложило перевести подростка в государственную либо частную школу с покрытием расходов. В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поддержал решение НИШ.