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Общество

Отчисленный из НИШ в Алматы ученик получил аттестат

Аттестат, документ , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
Скандальная история об отчислении из Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) ученика 11 класса, оскорбившего учителя, завершилась, сообщает Zakon.kz.

Подростку не придется снова учиться год в 11 классе в другой школе – он получил аттестат о получении среднего образования.

Как рассказала общественница Аида Букаева в Facebook, она два дня возила бывшего ученика НИШ Сункара по школам Алматы. Некоторые были готовы принять его с 1 сентября снова в 11 класс. А в школе-гимназии №8 у него все же приняли выпускные экзамены. По словам общественницы, он получил среднее образование без троек, впереди ЕНТ.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 11:46
Заявление главы НИШ о ситуации с отчисленным в Алматы учеником

Общественница уверена, что это победа Сункара и его семьи и проигрыш НИШ в Алматы. Однако общественность разделилась во мнениях. Под публикацией комментаторы в большинстве поддержали подростка:

  • С волнением ждала и очень рада за мальчишку. Пусть эта история "вдохновит на новые подвиги", как сказано в книге "Вверх по лестнице, ведущей вниз".
  • Как же я рада, урааа, ақ жол Сұңқарға! Самғай бер биіктерге, қанаттарың талмасын! Еңсеңді биік ұста!
  • Пусть не сломают тебя трудности на пути, их еще может быть много, но ты выдержал, молодец.
  • Мальчик молодец! Не сломался! Вам спасибо, что поддержали ребенка!
  • Ученик признал свою ошибку, а это главное. Учителя не смогли признать свою.

Другая часть общественности, в том числе в других пабликах, не разделила радости по поводу этой истории:

  • А что вы за него так топите, он не ребенок, а юноша. В 17 лет уже надо головой думать, что говоришь, а вы повожаете матерщинника.
  • Да, видно по нему, что он будет четко двигаться, пацаны не извиняются...
  • Ерунда какая-то написана. Школьника отчислили из школы за то, что обозвал учителя. Школьник перешел в обычную школу, в которых учится большинство детей в нашей стране. Из этого кто-то пытается сделать трагедию и громкий пиар для себя. Каждый должен отвечать за свои поступки. Ученик старших классов – это уже сформировавшаяся личность. Если школьник в таком возрасте совершит преступление, то может быть тоже будете жалеть, когда суд вынесет приговор?
  • Назвал учителя таким низким словом… Меня именно это повергло в шок… Если бы это сказали мои дети, я бы провалилась от стыда… это низко и стыдно….
  • А в чем правда и справедливость?! Если каждый такой, как он будет оскорблять учителя, какое будущее ждет нашу страну?!
  • Не рада совсем. Нет ответственности, нет наказания... нет ни стыда ни совести.
  • Молодец, может и дальше оскорблять учителей и преподавателей.

23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Однако у образовательного учреждения была своя позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся". В ситуацию вмешалась уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан. Он рассказала, что руководство НИШ предложило перевести подростка в государственную либо частную школу с покрытием расходов. В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поддержал решение НИШ. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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