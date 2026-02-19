Работника ветслужбы наказали за отстрел собак в пьяном виде в области Абай
19 февраля 2026 года в полицию по каналу "102" поступило сообщение от жителей о факте отстрела собак. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.
В ходе проверки стражи порядка выяснили, что к инциденту причастен 58-летний работник службы отлова, временного содержания и умерщвления животных областной ветеринарной службы Управления ветеринарии области Абай.
"Установлено, что мужчина прибыл по обращению граждан, однако в ходе осуществления отлова допустил нарушение требований законодательства об ответственном и гуманном обращении с животными. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Нарушителя привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские подчеркнули, что любые противоправные действия в отношении животных находятся на постоянном контроле и получают принципиальную правовую оценку в рамках действующего законодательства.
