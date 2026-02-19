#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.17
576.63
6.38
Происшествия

Работника ветслужбы наказали за отстрел собак в пьяном виде в области Абай

В Абае полиция наказала нарушителя правил гуманного обращения с животными, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 21:33 Фото: Zakon.kz
19 февраля 2026 года в полицию по каналу "102" поступило сообщение от жителей о факте отстрела собак. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что к инциденту причастен 58-летний работник службы отлова, временного содержания и умерщвления животных областной ветеринарной службы Управления ветеринарии области Абай.

"Установлено, что мужчина прибыл по обращению граждан, однако в ходе осуществления отлова допустил нарушение требований законодательства об ответственном и гуманном обращении с животными. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Нарушителя привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными, а также за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские подчеркнули, что любые противоправные действия в отношении животных находятся на постоянном контроле и получают принципиальную правовую оценку в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области собаку спасли из открытого колодца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пьяный житель Атырауской области натравил собаку на соседей и полицейского
10:47, 26 июня 2023
Пьяный житель Атырауской области натравил собаку на соседей и полицейского
С ружьем и в маске: отстрел собак возмутил жителей Костанайской области
15:38, 25 октября 2023
С ружьем и в маске: отстрел собак возмутил жителей Костанайской области
В Актобе задержали пьяную девушку в полицейской форме
00:25, 20 мая 2023
В Актобе задержали пьяную девушку в полицейской форме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
21:10, Сегодня
"Куаныш" разгромил обладателя Кубка Казахстана и финалиста Лиги чемпионов
"Кайрат" обыграл клуб РПЛ на сборах в Турции
20:40, Сегодня
"Кайрат" обыграл клуб РПЛ на сборах в Турции
"Елимай" сыграл вничью с клубом из Узбекистана
20:32, Сегодня
"Елимай" сыграл вничью с клубом из Узбекистана
Разгромом обернулся товарищеский матч клуба КПЛ в Турции
20:19, Сегодня
Разгромом обернулся товарищеский матч клуба КПЛ в Турции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: