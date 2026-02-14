#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

В Алматинской области собаку спасли из открытого колодца

собаку спасли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 22:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района бездомная собака упала в колодец глубиной около трех метров и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели нашли животное в открытом колодце.

"Спасатели с помощью подручных средств извлекли собаку. Для нас важна каждая жизнь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Темирского района Актюбинской области, в 20 км от районного центра, легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. В салоне находились три человека.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Просто супергерои: спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца
23:41, 01 ноября 2024
Просто супергерои: спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца
Упавшую в колодец лошадь спасли в Алматинской области
21:54, 18 января 2026
Упавшую в колодец лошадь спасли в Алматинской области
Попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны
08:31, 31 мая 2025
Попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
22:57, Сегодня
Какое место в мировом рейтинге занимает Михаил Шайдоров после победы на Олимпиаде
"Вчера просто урыдался": Чемпион Европы - о золоте Шайдорова на Олимпиаде-2026
22:46, Сегодня
"Вчера просто урыдался": Чемпион Европы - о золоте Шайдорова на Олимпиаде-2026
Словенская дзюдоистка не позволила казахстанке победить себя в домашнем финале
21:55, Сегодня
Словенская дзюдоистка не позволила казахстанке победить себя в домашнем финале
Лучшему конькобежцу Казахстана не удалось выиграть медаль на дебютной Олимпиаде
21:39, Сегодня
Лучшему конькобежцу Казахстана не удалось выиграть медаль на дебютной Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: