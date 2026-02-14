В Алматинской области собаку спасли из открытого колодца
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района бездомная собака упала в колодец глубиной около трех метров и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели нашли животное в открытом колодце.
"Спасатели с помощью подручных средств извлекли собаку. Для нас важна каждая жизнь", – говорится в сообщении.
