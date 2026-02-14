В Алматинской области собаку спасли из открытого колодца

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Узынагаш Жамбылского района бездомная собака упала в колодец глубиной около трех метров и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели нашли животное в открытом колодце. "Спасатели с помощью подручных средств извлекли собаку. Для нас важна каждая жизнь", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на территории Темирского района Актюбинской области, в 20 км от районного центра, легковой автомобиль остановился из-за технической неисправности и не смог продолжить движение. В салоне находились три человека.

