Беременную собаку ранили ножом в Актау: она умерла в клинике через день

Случай жестокого обращения с животным произошел близ Актау. Беременную собаку ранили ножом – на следующий день она скончалась в ветеринарной клинике, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, о случившемся стало известно из социальных сетей. Как рассказали зоозащитники, собака долгое время жила в районе поселка ВСО-1 за ТОО "Магаш" и была известна местным жителям как спокойное и дружелюбное животное.

18 апреля вечером зоозащитница Елена Бровкина вместе с местными жителями Валентином и Александром нашли собаку и погрузили ее в машину.

Они начали искать ветеринарную помощь. Некоторые специалисты предлагали провести эвтаназию, однако откликнулась врач клиники "Zoo Лекарь" Алина Шарипова, куда и доставили животное.

Добровольцы привезли собаку в ветеринарную клинику "Zoo Лекарь" в селе Акшукур, однако спасти ее не удалось. Сегодня утром, 19 апреля, животное скончалось.

В клинике подтвердили, что травма была нанесена ножом. В результате повреждений серьезно пострадала матка. Специалисты также не исключают, что рану мог нанести ребенок, поскольку, по их словам, при более сильном ударе брюшная полость могла быть полностью пробита. У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо.

Спасенных щенков зоозащитники передали на выкармливание другой собаке, смешав их с ее потомством, чтобы увеличить шансы на выживание. Во второй половине дня погибшее животное было похоронено.

Зоозащитники требуют найти и наказать виновных. Еще об одном случае рассказала зоозащитница Алена Музаева. По ее словам, 29 марта недалеко от села Акшукур была обнаружена собака, которая, предположительно, погибла за два дня до этого – 27 марта. В теле животного находился нож.

Также она вспомнила еще один инцидент, произошедший в начале апреля в том же селе. По ее словам, собака пролежала без помощи около двух дней и умерла буквально за минуту до приезда зоозащитников. Как утверждает Алена Музаева, животному были нанесены смертельные ранения жестяной банкой.

"В Акшукуре это уже становится нормой: животных режут, травят – делают что хотят", – говорит Алена Музаева.

Ранее сообщалось, что жестокую расправу над собакой устроила жительница Атырау.