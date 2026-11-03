TikTok-эфир обернулся проблемами с законом: что сказали две женщины в Атырау

В Атырау полиция установила личности двух женщин, которые во время прямого эфира в TikTok сделали провокационные заявления о терроризме и сотрудниках КНБ, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространились кадры, снятые, предположительно, на одном из рынков Атырау. На записи две женщины в никабах ведут прямой эфир, продают парфюмерию и общаются с подписчиками.

Во время трансляции прозвучали неоднозначные высказывания. В частности, женщины назвали себя "террористками", заявив, что якобы являются ими уже 20 лет. Кроме того, они упомянули сотрудников КНБ, назвав их своими соседями, с которыми находятся в хороших отношениях.

Публикация вызвала возмущение пользователей соцсетей. Многие потребовали проверить заявления участниц эфира и привлечь их к ответственности.

После распространения видео сотрудники полиции установили личности женщин. Ими оказались две гражданки в возрасте 38 и 39 лет. Обеих доставили в управление полиции.

Как заявили в полиции, в отношении женщин возбуждены три административных дела: за мелкое хулиганство, распространение противоправного контента и ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лица.

Материалы направлены в суд.

В полиции напомнили, что прямые эфиры и социальные сети не освобождают граждан от ответственности за нарушение закона. Любым противоправным действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что прямой эфир в TikTok обошелся в 86 тысяч тенге жительнице Семея.