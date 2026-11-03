#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Происшествия

TikTok-эфир обернулся проблемами с законом: что сказали две женщины в Атырау

TikTok-эфир обернулся проблемами с законом: что сказали две женщины в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 21:36 Фото: magnific.com
В Атырау полиция установила личности двух женщин, которые во время прямого эфира в TikTok сделали провокационные заявления о терроризме и сотрудниках КНБ, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространились кадры, снятые, предположительно, на одном из рынков Атырау. На записи две женщины в никабах ведут прямой эфир, продают парфюмерию и общаются с подписчиками.

Во время трансляции прозвучали неоднозначные высказывания. В частности, женщины назвали себя "террористками", заявив, что якобы являются ими уже 20 лет. Кроме того, они упомянули сотрудников КНБ, назвав их своими соседями, с которыми находятся в хороших отношениях.

Публикация вызвала возмущение пользователей соцсетей. Многие потребовали проверить заявления участниц эфира и привлечь их к ответственности.

После распространения видео сотрудники полиции установили личности женщин. Ими оказались две гражданки в возрасте 38 и 39 лет. Обеих доставили в управление полиции.

Как заявили в полиции, в отношении женщин возбуждены три административных дела: за мелкое хулиганство, распространение противоправного контента и ношение в общественных местах одежды, препятствующей распознаванию лица.

Материалы направлены в суд.

В полиции напомнили, что прямые эфиры и социальные сети не освобождают граждан от ответственности за нарушение закона. Любым противоправным действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что прямой эфир в TikTok обошелся в 86 тысяч тенге жительнице Семея.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
17:04, 19 сентября 2026
Мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
12:39, 28 сентября 2026
Высказывания о дне траура в TikTok обернулись 10 сутками ареста для казахстанца
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
09:59, 26 октября 2026
Мат в прямом эфире TikTok обернулся пятью сутками ареста в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
21:35, Сегодня
Новак Джокович с трудом вышел во второй круг "Мастерса" в Париже
Фото: КХЛ
21:26, Сегодня
Шайба Михайлиса не помогла "Металлургу" обыграть ЦСКА в матче КХЛ
Фото: UFC
20:44, Сегодня
Легендарный рефери Джон Маккарти ответил, почему перестал работать в UFC
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:08, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: