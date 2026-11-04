Казахстанец хотел эффектно подрифтить на BMW, но попал под суд
Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.
Опасные маневры 24-летнего жителя Житикары Константина Горбунова зафиксировали сотрудники Центра оперативного управления.
"Находясь в общественном месте, водитель умышленно совершил опасный маневр – дрифт с заносом задней оси автомобиля. Его действия создавали угрозу безопасности окружающих, а также других участников дорожного движения", – говорится в сообщении ДП.
Полицейские установили личность дрифтера и составили административный протокол.
Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 МРП (86 500 тенге).
25 октября 2026 года мы писали о подростке, который устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана. Чем все закончилось, можете узнать здесь.