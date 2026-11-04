Казахстанец хотел эффектно подрифтить на BMW, но попал под суд

В Костанае лихач на BMW устроил опасный дрифт в общественном месте и попал на камеры видеонаблюдения. За грубое нарушение порядка водителя привлекли к административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Опасные маневры 24-летнего жителя Житикары Константина Горбунова зафиксировали сотрудники Центра оперативного управления.

"Находясь в общественном месте, водитель умышленно совершил опасный маневр – дрифт с заносом задней оси автомобиля. Его действия создавали угрозу безопасности окружающих, а также других участников дорожного движения", – говорится в сообщении ДП.

Полицейские установили личность дрифтера и составили административный протокол.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 МРП (86 500 тенге).

25 октября 2026 года мы писали о подростке, который устроил безумный дрифт у школы на BMW на юге Казахстана. Чем все закончилось, можете узнать здесь.