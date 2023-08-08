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В Алматы показали новые автобусы, которые запустят к началу учебного года

автобусы, новые автобусы Алматы Фото: Zakon.kz
Акимат Алматы купил 100 новых городских автобусов Golden Dragon. Они начнут курсировать по городу до конца августа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал начальник отдела эксплуатации "Алматыэлектротранс" Исахан Иманбеков, все автобусы газовые в двух модификациях. 60 из них 18-метровые, 40 – 10-метровые.

Длинные 18-метровые автобусы планируют запустить на маршруты по магистральным улицам. 

"На магистральных улицах у нас очень много пассажиров. Сейчас автобусы не успевают перевозить людей, поэтому мы будем запускать туда 18-метровые автобусы. Это 37, 38, 38А маршруты. На 201 маршрут по Толе би так же будем направлять длинномеры", – сказал Исахан Иманбеков.
новые автобусы Алматы

Фото: Zakon.kz

Во всех автобусах установлены кондиционеры и дополнительные камеры видеонаблюдения для безопасности пассажиров.

"В этом году в Алматы аномальная жара и многие пассажиры жаловались на то, что в автобусах душно. Одному пассажиру нравится кондиционер, другому – нет, хотят открыть форточку. Поэтому мы поставили безфорточные автобусы, чтобы, когда кондиционер работает, окна были закрыты", – добавил он.
новые автобусы Алматы

Фото: Zakon.kz

Также есть специальные датчики, благодаря которым автобус не сможет сдвинуться с места пока все пассажиры не зайдут и двери не закроются.

новые автобусы Алматы

Фото: Zakon.kz

Срок эксплуатации новеньких Golden Dragon – 7-8 лет при правильном техническом обслуживании.

новые автобусы Алматы

Фото: Zakon.kz

Запустить автобусы обещают до конца месяца, как раз к началу учебного года. Сейчас в них устанавливают систему оплаты "Онай". 

Помимо городских автобусов акимат закупил еще 100 новых школьных автобусов двух видов. В первом варианте – 41 посадочное место, во втором – 21 место.

новые автобусы Алматы

Фото: Zakon.kz

"Если к одной школе в среднем подъезжают 100 машин, то здесь всего два автобуса смогут перевозить такое же количество школьников. Мы также учли безопасность детей, поэтому в каждом из этих автобусов будет находиться представитель школы", – подчеркнул он.
школьные автобусы

Фото: Zakon.kz

Запустить автобусы планируют к началу нового учебного года. 

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