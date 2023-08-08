В Алматы показали новые автобусы, которые запустят к началу учебного года
Как рассказал начальник отдела эксплуатации "Алматыэлектротранс" Исахан Иманбеков, все автобусы газовые в двух модификациях. 60 из них 18-метровые, 40 – 10-метровые.
Длинные 18-метровые автобусы планируют запустить на маршруты по магистральным улицам.
"На магистральных улицах у нас очень много пассажиров. Сейчас автобусы не успевают перевозить людей, поэтому мы будем запускать туда 18-метровые автобусы. Это 37, 38, 38А маршруты. На 201 маршрут по Толе би так же будем направлять длинномеры", – сказал Исахан Иманбеков.
Фото: Zakon.kz
Во всех автобусах установлены кондиционеры и дополнительные камеры видеонаблюдения для безопасности пассажиров.
"В этом году в Алматы аномальная жара и многие пассажиры жаловались на то, что в автобусах душно. Одному пассажиру нравится кондиционер, другому – нет, хотят открыть форточку. Поэтому мы поставили безфорточные автобусы, чтобы, когда кондиционер работает, окна были закрыты", – добавил он.
Фото: Zakon.kz
Также есть специальные датчики, благодаря которым автобус не сможет сдвинуться с места пока все пассажиры не зайдут и двери не закроются.
Фото: Zakon.kz
Срок эксплуатации новеньких Golden Dragon – 7-8 лет при правильном техническом обслуживании.
Фото: Zakon.kz
Запустить автобусы обещают до конца месяца, как раз к началу учебного года. Сейчас в них устанавливают систему оплаты "Онай".
Помимо городских автобусов акимат закупил еще 100 новых школьных автобусов двух видов. В первом варианте – 41 посадочное место, во втором – 21 место.
Фото: Zakon.kz
"Если к одной школе в среднем подъезжают 100 машин, то здесь всего два автобуса смогут перевозить такое же количество школьников. Мы также учли безопасность детей, поэтому в каждом из этих автобусов будет находиться представитель школы", – подчеркнул он.
Фото: Zakon.kz
Запустить автобусы планируют к началу нового учебного года.