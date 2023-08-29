Почти 550 вскрытий за полгода: в каких случаях умершие попадают в главный морг Алматы

В Алматы не так давно построили новое здание патолого-анатомического бюро. Объект считается уникальным из-за исследований, в буквальном смысле, живых и мертвых пациентов стационара. Корреспондент Zakon.kz решил посетить организацию и посмотреть, в каких условиях это происходит.

В поисковике справочник выдает около 10 моргов в Алматы, поэтому люди часто путаются, куда ехать за телами умерших близких. Оказалось, тут зависит от причин смерти, поскольку род деятельности организаций существенно отличается.

Уникальное здание

Городское патолого-анатомическое бюро находится в микрорайоне Алгабас. Оно отдалено от жилого сектора из-за особенностей своей деятельности. Едет сюда единственный 105 автобус. В среднем дорога на автобусе от центра города до бюро занимает 1-1,5 часа. А цены на такси, конечно, дороговаты.

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Здание построили несколько лет назад, и считается новым, а с запуска прошло два года. По словам патологоанатома, оно уникальное и не имеет аналогов в стране. У бюро есть еще три подразделения – в микрорайоне Калкаман, при Центральной городской клинической больнице и при Городской клинической больнице №4.

Директор Городского патолого-анатомического бюро Ардак Алишев рассказал, что люди часто путают их организацию с Институтом судебных экспертиз.

"К нам для исследования поступают умершие в стационарах от различных заболеваний. Если врачи видят признаки насильственной смерти, они вызывают полицию и направляют тело в морг Института судебных экспертиз. Туда же отправляют жертв ДТП, убийств, неопознанные лица, умершие в результате травм или на улице. Мы выполняем протокола патолого-анатомического исследования, а заключение выдает Институт судебных экспертиз. Он находится на Байтурсынова-Казыбек би. Подведомственно мы в Министерстве здравоохранения, он в Министерстве юстиции. Работа у нас значительно отличается. Кроме того, при Национальном научном центре хирургии имени А. Н. Сызганова, Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии и Центральной клинической больнице есть свои патолого-анатомические отделения, к нам они никакого отношения не имеют", - объяснил врач высшей категории

Только с согласия родных

Если в период пандемии здесь был всплеск поступавших, то в прошлом году ситуация стабилизировалась. Ежедневно бюро принимает в среднем 7-8 умерших. Около 40% родных дают согласие на вскрытие.

"За полгода произведено порядка 550 вскрытий. Это на 200 случаев меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В целом каждый год идет тенденция к снижению и по числу умерших, и по вскрытиям. Это связано с тем, что с одной стороны повышается уровень медицины, с другой, в 2020 году принят новый Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", согласно которому патолого-анатомические исследования могут проводиться только с согласия родственников. И чаще алматинцы "против" вскрытия тел их близких. Однако это не касается случаев материнской и младенческой смертности (дети до одного года), а также мертворожденные (с массой свыше 500 грамм), они в обязательном порядке подлежат вскрытию". Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

Холодильные камеры пустуют

В патолого-анатомическом бюро есть инфекционный блок, где должны изучаться тела умерших от особо опасных инфекций. Учитывая, что в Алматы нет чумы или сибирской язвы, здесь практически вскрытий не бывает. Руфат Хасанов вспоминает, что единственный случай, когда места были заняты – это период коронавируса.

Фото: Zakon.kz

Сейчас пустуют и холодильные камеры. Они рассчитаны на 50 тел. В момент нашего визита был занят один блок на три места.

Фото: Zakon.kz

"Это отделение детской и акушерской патологии. Девочку вскрывать не будут, она старше одного года, длительно болела хроническим заболеванием, и родственники отказались от вскрытия. Ее подготовят и передадут родственникам", - рассказал специалист.

Фото: Zakon.kz

"А здесь идет вскрытие взрослого человека. Его проводит заведующий отделением общей и инфекционной патологии Сакен Койбаков, а также присутствуют врачи клиники). В среднем небольшое вскрытие занимает 1,5-2 часа", - приоткрыл дверь другого отделения Руфат Хасанов.

Не более 20 дней

Заместитель директора по медицинской части подробно рассказал о том, как сюда поступают умершие и какую процедуру они проходят. Так, при поступлении в медкарте руководитель стационара указывает нужно ли вскрытие или нет. Умершего помещают в холодильник. Документы передают в регистратуру. Если вскрытие не требуется, то тело подготавливают и выдают родственникам.

"20 дней тело умершего может храниться в бюро. Но бывают случаи, когда родные не объявляются. Тогда мы вызываем сотрудников спецкомбината ритуальных услуг, они захоранивают человека на общем городском кладбище. А мы информацию о смерти передает в ЗАГС через информационную систему". Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

Если требуется вскрытие, то сначала врач изучает медкарту стационарного больного и исходя от диагноза проводят исследование.

"Вскрываются грудная и брюшная полости, извлекаются органы, также изучается череп, головной мозг. Исследование идет на макроуровне, то есть визуально и на ощупь. Органы извлекаются и исследуются с помощью разрезов. При патологических процессах или изменениях в тканях, врач производит забор, в среднем 20 кусочков берется с одного умершего. Они помещаются в фиксирующий раствор формалина, который препятствует дальнейшему разложению тканей вне организма. Остальные органы возвращаются назад. Пациент обмывается и выдается родственникам". Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

Фото: Zakon.kz

Патологоанатом также прокомментировал мнение общества о том, что в моргах у покойного забирают органы.

"Очень часто различные разговоры ходят, что органы полностью извлекается и забираются. Что нам с ними делать? Где и для чего хранить? Да, небольшие кусочки тканей мы можем хранить в архиве, что предусмотрено Стандартом патологоанатомической диагностики, с целью возможных перепроверки и пересмотра, но целые органы нам даже элементарно негде хранить". Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

После вскрытия оформляется медицинское свидетельство о смерти, которое переводится в ЗАГС, официальный документ подтверждающий факт смерти родственник может получить в ЦОНе.

Прижизненная диагностика

Однако исследование трупов занимает лишь 15% от всей деятельности бюро. Основная работа сотрудников заключается в изучении операционного биопсионного материала живых пациентов. В этих целях здесь действуют три отделения: патологии детства и акушерства, общей инфекционной патологии и онкоморфологии.

"В отношении живых пациентов мы провели более 14 тысяч исследований за полгода, это 85% нашей деятельности. Эти работы помогли клиникам установить точный диагноз и назначить правильное лечение. Диагнозы самые разные. Вся хирургическая патология поступает к нам, это и аппендициты, ампутированные части, онкология. Например, к нам поступает плацента роженицы, говорят она зеркало матери и плода, по ее исследованию можно установить, какая патология возможно есть у ребенка и матери". Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

Фото: Zakon.kz

Стационары отправляют операционный материал, врачи после микроскопического гистологического исследования устанавливают диагноз.

"Для исследования готовятся стеклопрепараты. Они проходят различные этапы: сначала на аппаратуре в химических реактивах проходит проводка ткани, кусочек ткани заливают в парафиновый блок, идет вырезка на микротоме затем применяются краски для более четкого изображения. Технически можно все вручную сделать, но система автоматизирована, так быстрее".

Заместитель директора по медицинской части Руфат Хасанов

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Здание было передано в наше распоряжение вместе со всем новейшим оборудованием, которое требуется для проведения биопсионного исследования. Этого достаточно, чтобы брать объем Алматы, где свыше 90 медицинских учреждений, включая частные, и основная часть, это процентов 80, обслуживается у нас".

Директор Городского патолого-анатомического бюро Ардак Алишев

В бюро есть архив, где материалы исследования хранятся от пяти до 15 лет, в зависимости от степени патологии.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также руководство отметило, что ежегодно сотрудники проходят повышение квалификации за границей. Недавно они приехали из Турции. А осенью российские специалисты прибудут в Алматы, чтобы внедрить искусственный интеллект и цифровые технологии.

"Нам будет помогать искусственный интеллект в исследовании биопсионного и операционного материала. Микроскопический материал, который мы исследуем, находится на стекле. Если мы внедрим новшество, то закладка будет делаться с учетом мировых стандартов. То есть аппарат оцифровывает и помещает информацию в компьютер, он анализирует, какие патологические процессы там происходят и дает ориентир врачу. То есть сразу диагноз выдается. Врач потом контрольно еще просматривает и подтверждает его". Директор Городского патолого-анатомического бюро Ардак Алишев

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что врачи работают не в самых веселых обстоятельствах, они отмечают, что патологическая анатомия, как отрасль медицины, очень интересная. Чтобы сохранить больше жизни пациентов, им приходится исследовать смерть.