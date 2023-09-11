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Для комфорта и безопасности: аким Алматы посетил объекты социальной и инженерной инфраструктуры города

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура Фото: акимат города Алматы
Ерборлат Досаев осмотрел важные социальные объекты Алматы. Также аким проверил готовность города к отопительному сезону, посетил филиал поликлиники в микрорайоне "Мамыр", проинспектировал работы на мосту через БАК и побывал в новых ЖК, построенных по программе реновации, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом, который аким Алматы посетил в рамках рабочего объезда, стала Южная районная котельная, расположенная в Бостандыкском районе. Глава города ознакомился с ходом работ по увеличению мощности расширяемой котельной на 55 Гкал/час. Увеличенная производительность котельной позволит покрыть дефицит тепловой энергии в южном районе Алматы и охватить 200 тыс. новых потребителей.

Так, в настоящее время подрядной организацией ведутся работы по благоустройству территории, изоляции труб газохода и дымохода, ограждений на резервуарах для хранения мазута. По словам коммунальщиков, технологические работы на котельной были завершены, однако пусконаладочные работы еще не проведены. Котельная к работе пока не готова, так как возникли вопросы по хранилищу мазута, который потек после дождя. Подрядчики заверили главу мегаполиса, что они проведут технологические доработки до 15 сентября.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе объезда Ерболат Досаев ознакомился с работой новой подстанции "Алмагуль". Расположение подстанции на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова позволит покрыть нагрузки свыше 200 тыс. потребителей, обеспечив их стабильным электроснабжением. На сегодня коммунальными службами завершены работы по подключению к данной подстанции жилых комплексов в квадрате улиц аль-Фараби – Жарокова – Утепова – Розыбакиева, микрорайона Алмагуль. Завершена прокладка 4,8 км кабельной линии 110 кВ электроснабжения к этой подстанции. Важно отметить, что для питания распределительных пунктов от новой подстанции построена трасса кабельных линий 10 кВ, протяженностью 10,2 км.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким города неоднократно давал указание привести в порядок мост через Большой Алматинский канал. Ремонт сооружения через БАК по проспекту Сейфуллина будет завершен уже в ноябре текущего года.

Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил объект и оценил качество проведенных работ. Они были начаты в июле текущего года.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Стоит отметить, что ремонт моста не входил в план работ на 2023 год. Но по многочисленным просьбам местных жителей его включили и провели реконструкцию для обеспечения безопасности населения. При этом в ходе этих работ были выявлены новые проблемы.

Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному сооружению не проводились масштабные работы. В настоящее время завершены работы по демонтажу, рихтовке и установке гранитных ступеней, облицовке подпорных стен плитняком, окраске фасадов и балок пролетного строения. Продолжаются работы по шлифовке и укладке плит на потолке и стенах.

Следует отметить, что одна из подпорных стен со стороны проспекта Сейфуллина нуждается в замене практически половины плит, которые опали за время многолетней эксплуатации моста. При этом гранитные плиты, использованные при строительстве в облицовке моста, в настоящее время уже не производят. Так, замена плит на аналогичные из гранитного материала в рамках одной стены будет влиять на конечный внешний вид. В этой связи в целях сохранения исторического облика акимом Турксибского района Бахытжаном Акжаровым предложено заменить на наиболее пострадавшей стене все плиты на современные высококачественные аналоги, а изъятые плиты использовать для восполнения пробелов на других менее поврежденных участках. Оставшаяся после завершения реконструкции часть материала будет сохранена для последующего применения по мере необходимости в случае новых повреждений.

В разные годы в рамках текущего ремонта проводилось лишь частичное восстановление сломанных и изношенных плит. Аким города Ерболат Досаев дал поручение провести экспертизу и при необходимости включить в план работ на 2024 год капитальный ремонт данного сооружения.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Проинспектировал аким и новый филиал городской поликлиники № 18, который заработал в микрорайоне Мамыр с начала сентября. Амбулатория рассчитана на обслуживание 20-тысячного населения близлежащих микрорайонов.

На строительство филиала из республиканского бюджета было выделено 714 миллионов тенге. Медико-санитарная помощь будет оказываться жителям микрорайонов Мамыр, Дубок, Таугуль-3, которое на сегодня превышает 20 тыс. человек.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Новая поликлиника оснащена современным оборудованием: аппаратами УЗИ, ЭКГ, аудиографом, кольпоскопом и другим. В амбулатории 35 кабинетов, среди которых кабинеты профильных специалистов, женской консультации, доврачебного осмотра, скрининга и дневного стационара. Отметим, что ранее филиал поликлиники располагался в трехкомнатной квартире, там же врачи вели прием пациентов.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Сейчас медицинский пункт в микрорайоне Мамыр может принимать до 350 посещений в смену. Поликлиника расположена в шаговой доступности от жилых домов и имеет удобные подъездные пути на всех видах автотранспорта, в том числе и общественного.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе своей поездки градоначальник проверил ход строительства домов по программе реновации в Турксибском районе.

"Вопрос ветхого жилья остается одним из самых актуальных вопросов в районе. Половина всех многоэтажных домов признаны ветхой недвижимостью, что составляет 40% всего изношенного фонда города", – отметил аким города.

На сегодня ведется строительство на трех участках Турксибского района. В частности, в квадрате улиц Сауранбаева, Спартака, Чернышевского, Акынова вместо одного снесенного дома построили 3 МЖД на 62 квартиры. Завершено подведение наружных сетей, кроме газоснабжения, рассказали специалисты. Жилые дома практически готовы к заселению. Многие жители района уже получили ключи от новых квартир.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Так, по улице Осипенко еще в прошлом году завершили строительство двух многоквартирных жилых домов на 59 квартир. В них переселят жителей 4 ветхих домов, расположенных в квадрате улиц Чернышевского – Сауранбаева – Молдагалиева – Толстого.

Работа проводится по программе реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы, которая предполагает процесс замещения зданий, отслуживших свой срок, новыми, возведенными с учетом современных требований.

К слову, ветхое жилье Алматы – это преимущественно каркасно-камышитовые двухэтажные дома, построенные еще в конце 50-х годов прошлого века и переданные в период приватизации в частную собственность. Таких домов в Алматы сейчас 1427, расположены они в основном в Турксибском и Жетысуском районах. Проживает в этих двухэтажках свыше 60 тысяч человек. Изъятием занимаются частные застройщики. Они самостоятельно договариваются с жителями и выкупают квартиры.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким не оставил без внимания ремонт подземного перехода, расположенного по улице Саина. Глава мегаполиса ознакомился с ремонтными работами, которые ведутся в подземном пешеходном переходе.

"Безопасность на дорогах – один из наших приоритетов. Наша обязанность – обеспечить горожан всеми условиями, они должны чувствовать себя в безопасности на улицах города", – заявил Ерболат Досаев.

Ремонт подземного перехода завершится уже в октябре. Отметим, что он функционирует, пешеходы им пользуются. Строители, согласно плану, полностью заменят крышу, настенные плиты и освещение в подземном переходе. Установят видеонаблюдение, отполируют перила и во избежании затопления перехода восстановят арычные отводы. Художники города уже наносят на стены перехода свои рисунки.

Ерболат Досаев, рабочий объезд, инфраструктура

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В конце объезда Ерболат Досаев отметил, что все проводимые работы в городе должны быть качественными, а значит, и прослужат эти объекты алматинцам не один год. Особо глава города акцентировал внимание на том, чтобы строительные бригады не отставали от установленных сроков.     

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