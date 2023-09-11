Для комфорта и безопасности: аким Алматы посетил объекты социальной и инженерной инфраструктуры города

Ерборлат Досаев осмотрел важные социальные объекты Алматы. Также аким проверил готовность города к отопительному сезону, посетил филиал поликлиники в микрорайоне "Мамыр", проинспектировал работы на мосту через БАК и побывал в новых ЖК, построенных по программе реновации, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом, который аким Алматы посетил в рамках рабочего объезда, стала Южная районная котельная, расположенная в Бостандыкском районе. Глава города ознакомился с ходом работ по увеличению мощности расширяемой котельной на 55 Гкал/час. Увеличенная производительность котельной позволит покрыть дефицит тепловой энергии в южном районе Алматы и охватить 200 тыс. новых потребителей.

Так, в настоящее время подрядной организацией ведутся работы по благоустройству территории, изоляции труб газохода и дымохода, ограждений на резервуарах для хранения мазута. По словам коммунальщиков, технологические работы на котельной были завершены, однако пусконаладочные работы еще не проведены. Котельная к работе пока не готова, так как возникли вопросы по хранилищу мазута, который потек после дождя. Подрядчики заверили главу мегаполиса, что они проведут технологические доработки до 15 сентября.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе объезда Ерболат Досаев ознакомился с работой новой подстанции "Алмагуль". Расположение подстанции на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова позволит покрыть нагрузки свыше 200 тыс. потребителей, обеспечив их стабильным электроснабжением. На сегодня коммунальными службами завершены работы по подключению к данной подстанции жилых комплексов в квадрате улиц аль-Фараби – Жарокова – Утепова – Розыбакиева, микрорайона Алмагуль. Завершена прокладка 4,8 км кабельной линии 110 кВ электроснабжения к этой подстанции. Важно отметить, что для питания распределительных пунктов от новой подстанции построена трасса кабельных линий 10 кВ, протяженностью 10,2 км.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким города неоднократно давал указание привести в порядок мост через Большой Алматинский канал. Ремонт сооружения через БАК по проспекту Сейфуллина будет завершен уже в ноябре текущего года.

Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил объект и оценил качество проведенных работ. Они были начаты в июле текущего года.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Стоит отметить, что ремонт моста не входил в план работ на 2023 год. Но по многочисленным просьбам местных жителей его включили и провели реконструкцию для обеспечения безопасности населения. При этом в ходе этих работ были выявлены новые проблемы.

Мост на пересечении проспекта Сейфуллина с Большим Алматинским каналом был возведен в 80-х годах прошлого века. С тех пор по данному сооружению не проводились масштабные работы. В настоящее время завершены работы по демонтажу, рихтовке и установке гранитных ступеней, облицовке подпорных стен плитняком, окраске фасадов и балок пролетного строения. Продолжаются работы по шлифовке и укладке плит на потолке и стенах.

Следует отметить, что одна из подпорных стен со стороны проспекта Сейфуллина нуждается в замене практически половины плит, которые опали за время многолетней эксплуатации моста. При этом гранитные плиты, использованные при строительстве в облицовке моста, в настоящее время уже не производят. Так, замена плит на аналогичные из гранитного материала в рамках одной стены будет влиять на конечный внешний вид. В этой связи в целях сохранения исторического облика акимом Турксибского района Бахытжаном Акжаровым предложено заменить на наиболее пострадавшей стене все плиты на современные высококачественные аналоги, а изъятые плиты использовать для восполнения пробелов на других менее поврежденных участках. Оставшаяся после завершения реконструкции часть материала будет сохранена для последующего применения по мере необходимости в случае новых повреждений.

В разные годы в рамках текущего ремонта проводилось лишь частичное восстановление сломанных и изношенных плит. Аким города Ерболат Досаев дал поручение провести экспертизу и при необходимости включить в план работ на 2024 год капитальный ремонт данного сооружения.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Проинспектировал аким и новый филиал городской поликлиники № 18, который заработал в микрорайоне Мамыр с начала сентября. Амбулатория рассчитана на обслуживание 20-тысячного населения близлежащих микрорайонов.

На строительство филиала из республиканского бюджета было выделено 714 миллионов тенге. Медико-санитарная помощь будет оказываться жителям микрорайонов Мамыр, Дубок, Таугуль-3, которое на сегодня превышает 20 тыс. человек.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Новая поликлиника оснащена современным оборудованием: аппаратами УЗИ, ЭКГ, аудиографом, кольпоскопом и другим. В амбулатории 35 кабинетов, среди которых кабинеты профильных специалистов, женской консультации, доврачебного осмотра, скрининга и дневного стационара. Отметим, что ранее филиал поликлиники располагался в трехкомнатной квартире, там же врачи вели прием пациентов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Сейчас медицинский пункт в микрорайоне Мамыр может принимать до 350 посещений в смену. Поликлиника расположена в шаговой доступности от жилых домов и имеет удобные подъездные пути на всех видах автотранспорта, в том числе и общественного.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе своей поездки градоначальник проверил ход строительства домов по программе реновации в Турксибском районе.

"Вопрос ветхого жилья остается одним из самых актуальных вопросов в районе. Половина всех многоэтажных домов признаны ветхой недвижимостью, что составляет 40% всего изношенного фонда города", – отметил аким города.

На сегодня ведется строительство на трех участках Турксибского района. В частности, в квадрате улиц Сауранбаева, Спартака, Чернышевского, Акынова вместо одного снесенного дома построили 3 МЖД на 62 квартиры. Завершено подведение наружных сетей, кроме газоснабжения, рассказали специалисты. Жилые дома практически готовы к заселению. Многие жители района уже получили ключи от новых квартир.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Так, по улице Осипенко еще в прошлом году завершили строительство двух многоквартирных жилых домов на 59 квартир. В них переселят жителей 4 ветхих домов, расположенных в квадрате улиц Чернышевского – Сауранбаева – Молдагалиева – Толстого.

Работа проводится по программе реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025 годы, которая предполагает процесс замещения зданий, отслуживших свой срок, новыми, возведенными с учетом современных требований.

К слову, ветхое жилье Алматы – это преимущественно каркасно-камышитовые двухэтажные дома, построенные еще в конце 50-х годов прошлого века и переданные в период приватизации в частную собственность. Таких домов в Алматы сейчас 1427, расположены они в основном в Турксибском и Жетысуском районах. Проживает в этих двухэтажках свыше 60 тысяч человек. Изъятием занимаются частные застройщики. Они самостоятельно договариваются с жителями и выкупают квартиры.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Аким не оставил без внимания ремонт подземного перехода, расположенного по улице Саина. Глава мегаполиса ознакомился с ремонтными работами, которые ведутся в подземном пешеходном переходе.

"Безопасность на дорогах – один из наших приоритетов. Наша обязанность – обеспечить горожан всеми условиями, они должны чувствовать себя в безопасности на улицах города", – заявил Ерболат Досаев.

Ремонт подземного перехода завершится уже в октябре. Отметим, что он функционирует, пешеходы им пользуются. Строители, согласно плану, полностью заменят крышу, настенные плиты и освещение в подземном переходе. Установят видеонаблюдение, отполируют перила и во избежании затопления перехода восстановят арычные отводы. Художники города уже наносят на стены перехода свои рисунки.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В конце объезда Ерболат Досаев отметил, что все проводимые работы в городе должны быть качественными, а значит, и прослужат эти объекты алматинцам не один год. Особо глава города акцентировал внимание на том, чтобы строительные бригады не отставали от установленных сроков.