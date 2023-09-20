Димаш-манга, Хәрри Поттер и Талдыкольский Комар: международный гик-фестиваль прошел в Астане

Презентации комиксов по казахским сказкам, ярмарка работ художников и ремесленников, а также конкурс косплея с призовым фондом в 10 млн тенге проведены в рамках международного фестиваля в Астане, передает Zakon.kz.

Время странных

Прошедший в выходные международный фестиваль Comic Con Astana удивил даже тех, кто до этого дня почти ничего не знал о комиксах, манге, косплее, азиатской поп-культуре и других увлечениях молодого поколения. Астанчане и гости столицы не могли не заметить сотен людей в париках и ярком макияже, с мечами, щитами и кольчугами, в фантастических нарядах с рогами или крыльями, которые перемещались по городу в район EXPO и собирались в конгресс-центре.

Фото: Zakon.kz

Маскот международного фестиваля в этом году был родным и близким каждому старожилу города. Символом стал Талдыкольский Комар. Очаровательное существо с острым носиком сопровождало все мероприятия фестиваля.

Фото: Zakon.kz

А посмотреть в конгресс-центре было на что. Для поклонников видеоигр развернули зону техно-гиков. Там проходили презентации и тест новых разработок, мастер-классы по созданию персонажей, игровых концепций и многого другого.

Фото: Comic Con Astana/Николай Клунный

На площадке pop-Asia собирались поклонники дорам, комиксов и азиатской музыкальной поп-культуры, такой, как K-Pop, J-Pop и казахстанская версия – Q-pop.

Фото: Comic Con Astana/Николай Клунный

При этом в коридорах и залах конгресс-центра можно было встретить множество весьма необычных персонажей.

Фото: Zakon.kz

Эльфы, рыцари, герои видеоигр ходили рядом с джедаями и трансформерами, можно было пожать руку сказочному монстру или сделать фото с Чужим и Хищником.

Фото: Comic Con Astana/Николай Клунный

"Золотой воин", батыры и путешествия во времени

Одной из уже традиционных площадок фестиваля стала Аллея авторов. Здесь свои работы представили именитые и начинающие художники, рисующие комиксы и иллюстрации, ремесленники, создающие предметы по различным кино- и игровым вселенным.

Фото: Comic Con Astana/Николай Клунный

Особенной популярностью пользовались комиксы по казахским легендам. Такими на Аллее авторов отметились создатель истории о Ермек-батыре Мадибек Мусабеков с новой работой "Алтын Адам" – "Золотой воин", Магира Тлеубердина c комиксом "Мерген", Ринат Ахмедияров с комиксом Besqonaq. Также можно было приобрести продукцию Qazcomics – красивые рисованные истории по старинным преданиям и сказкам и другие работы по национальной казахской тематике.

Фото: Comic Con Astana/Николай Клунный

Димаш и апашка на шумной аллее

Практически очереди у прилавка на Аллее авторов устраивали поклонники творчества Мурата Дильманова – автора знаменитой Апашки, которая приправляет сүр ет и трех кубиков с казахской поговоркой о многословии – "көп сөз...".

Фото: Zakon.kz

"Крепкие духом нации могут экспортировать свой образ мысли и образ жизни. Поэтому я взялся за глобальную задачу выводить нашу национальную культуру на международный уровень. Мы можем оставаться аутентичными и при этом быть частью глобального мира". Мурат Дильманов

Художник подчеркнул, что, когда творческие люди не уверены в своих убеждениях, в выборе пути, это сразу заметно. Все потому, что "муза брезглива".

Фото: Zakon.kz

Главные герои его работ – люди, так или иначе связанные с Казахстаном. На стикерах и на футболках – казахская Апашка, певец Виктор Цой, отец которого родился в Кызылорде, и даже британский комик Борат.

"Считаю, что Бората у нас недооценили. Для популяризации Казахстана он сделал очень много. Потому что черный пиар – это тоже пиар". Мурат Дильманов

Самый любимый его герой – Уятмен, который, по словам художника, уже живет своей жизнью.

"Мне даже рисовать его необязательно. А ведь до 2016 года такого понятия и персонажа не существовало, пока я его не нарисовал. Уят – это знакомое всей Центральной Азии социальное понятие". Мурат Дильманов

Еще один популярный стенд был посвящен всемирно известному певцу Димашу Кудайбергену. О нем нарисовано уже несколько томов манги – комикса в японском стиле. Автор проекта – и не японец, и даже не казахстанец, а художник из Санкт-Петербурга Андрей Бурмакин.

Фото: Zakon.kz

Команда создателей манги больше года вела переговоры с менеджерами Димаша, с ним самим и его родителями, чтобы получить разрешение использовать образ певца в качестве персонажа. В итоге было получено согласие, и теперь команда из Санкт-Петербурга рисует мангу, в которой Димаш и его вымышленные друзья и сотрудники имеют дело с фантастическими существами и параллельными мирами.

Сәлем, Поттер, қалайсын?

Переводу на казахский язык популярной саги о юном волшебнике Гарри Поттере на международном фестивале была посвящена полуюрта в самом центре холла. В антураже казахского национального круглого дома среди ковров и украшений идеально смотрелись символы факультетов Хогвартса.

Фото: Zakon.kz

Кстати, переводчики и иллюстраторы постарались максимально сохранить оригинальное звучание имен и названий. Все потому, что книги они переводят с языков, на которых они были написаны. Мураками – с японского, а Джоан Роулинг – с английского, без посредничества русскоязычных версий.

Фото: Zakon.kz

Среди названий факультетов нет никаких Когтевранов и Пуффендуев, придуманных российскими переводчиками, сохранены названия Гриффиндор, Рэвенклоу, Хаффлпаф и Слизерин. И крылатому питомцу Поттера никто не менял пол и не называл Буклей, его, как и в английской версии, зовут Хедвик.

Фото: Zakon.kz

Основатель и директор издательства Раиса Сайран Кадыр отметила, что важно не только переводить книги, но и формировать в казахскоязычной среде клубы по интересам. Например, издательство поддерживает объединение поклонников саги о юном волшебнике Гарри Поттере, которых называют "Поттерхеды", в казахской версии – "Поттержандар". Имя главного героя в казахской версии пишется как Хәрри. И если прислушаться, то это намного ближе по звучанию к оригинальному прочтению имени Harry, чем русскоязычная версия – "Гарри"

3,5 млн тенге за рога, хвосты и топоры

Одним из ключевых событий фестиваля стал конкурс профессиональных косплееров с общим призовым фондом 10 млн тенге. В нем приняли участие косплей-команды из Казахстана, Грузии, Кыргызстана, России и Таиланда.

Фото: Zakon.kz

Полюбоваться творениями косплееров и сфотографироваться с ними можно было на протяжении всех трех дней фестиваля.

Фото: Zakon.kz

При помощи множества вариаций эльфийских ушей, хвостов, щупалец, а также луков, мечей и топоров косплееры воссоздавали образы персонажей из фильмов, аниме, манги и видеоигр.

Фото: Zakon.kz

Главной интригой до конца фестиваля оставались победители конкурса.

Фото: Comic Con Astana

Гран-при конкурса – 3,5 млн тенге – получила 23-летняя ремесленница с никнеймом Келлер из Воронежа (Россия) за персонажа Хариму из игры Raid Shadow Legends. Приз 1,6 млн тенге за первое место забрала 28-летняя студентка под ником Isabelka из Якутска (Россия) за воплощение Lilith из Diablo.

Фото: Comic Con Astana

Второе место и 1 млн тенге – у 29-летней Таис Тукановой из Алматы (Казахстан) за персонаж Фрейи королевы валькирий из игры God of War Ragnarok. Третье место и 600 тыс. тенге получила 20-летняя учительница художественной школы с ником Reddisson из Алматы (Казахстан) за воплощение образа Элой из Horizon: Forbidden west. Также жюри присудило призы за самый технически сложный костюм, за лучшее выступление и ряд других.

Фото: Comic Con Astana

Кроме того, на этом фестивале были встречи со знаменитостями. Хедлайнерами были звезды "Стражей Галактики" Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" Александр Кузнецов. В числе зарубежных гостей был французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, "Револьвером" Гая Ричи и "Андерграундом" Эмира Кустурицы.