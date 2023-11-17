Праздник к нам приходит: на кондитерской фабрике в Алматы собирают новогодние подарки для казахстанцев

Пока у большинства сограждан елка пылится на антресолях в ожидании звездного часа, некоторых ощущение скорого торжества настигло еще в начале осени. Как так? Дело в том, что они создают новогоднее настроение собственными руками. Zakon.kz расскажет, как рождается вкус праздника.

Завод начал работу в далеком 1942 году, однако с тех пор будто не состарился ни на день. Даже, наоборот, окреп, расширил штат, увеличил производительность, список продукции гордо щеголяет почти 600 наименованиями. Как говорится, есть еще порох в пороховницах и какао-бобы в закромах!

Примечательно, что коллектив, с завидной регулярностью радующий страну все новыми разновидностями десертов, преимущественно женский. Может, маленькие сладкоежки, когда часы 12 били, загадали желание оказаться на месте Вилли Вонки, и оно сбылось?

В любом случае, вопреки расхожему мнению по-настоящему преданным своему кондитерскому делу людям не надоедает ни пропитавший здание насквозь аромат шоколада, ни гул оборудования.

"Я люблю то, чем занимаюсь. А чего не любить? Дружные коллеги, кругом вкусности. Домой к чаю покупаем только свое, оно ведь проверенное, сами же делаем. Тем более я многодетная мать, а дети очень гордятся моей работой, хвастаются друзьям, ждут заветные презенты", – поделилась с журналистами работница Элеонора Ибрагимова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Элеонора занята в шоколадном производственном цехе. Отсюда в мир выходят пралиновые глазированные конфеты, шоколадные с начинкой (именно их, заключенные в яркие коробки, вы вручаете хозяевам, когда приходите в гости), ностальгические вафельные и, конечно, гордость фабрики и республики – плитка, не нуждающаяся в представлении. И мы не оговорились. Выходят сладости действительно в мир, ведь экспортируются в Россию, Узбекистан, Германию, Монголию, Китай.

Фото: Zakon.kz

В силу жесткого графика молодежь в сладкие ряды не рвется, средний возраст сотрудников – 41 год. Но они не унывают. Совсем не медийные, люди труда скромно рассказывают на камеры о своих заслугах.

"К нам можно прийти хоть после школы, пройти курсы, начать с низшей квалификации, но со временем дорасти до оператора достаточно сложного высокопроизводительного оборудования. Есть и преемственность поколений, когда работают целыми династиями: бабушка, мама, внучка. Увы, молодые к нам не больно-то хотят: это же зашел на фабрику – и до конца смены не вышел. А смены три, в том числе ночная. Не каждому такое подходит. Мы испытываем некоторый дефицит кадров", – говорит директор по производству Марина Крестьянская.

Фото: Zakon.kz

Так что, если хотите "жить в шоколаде" в прямом смысле слова, вам точно сюда. Физически выносливых, ответственных и внимательных соискателей ждут и примут с распростертыми объятиями.

Увлекательная прогулка по производству – и вот группа журналистов во главе с организатором – Региональной службой центральных коммуникаций Алматы – попадает в святая святых. В это просторное помещение "стекаются" угощения со всех цехов. "Снегурочки" в пышных колпаках и белых халатах укладывают их, каждая свой ассортимент, в трогательные кулечки, коробочки, баночки и мягкие игрушки. Да так ловко, будто им помогает сам Дедушка Мороз.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам Марины Крестьянской, подготовка к зимним каникулам начинается в сентябре и заканчивается примерно в середине декабря. А ассортимент и вовсе утверждается в марте. Кстати, в подарки попадают как самые популярные образчики, так и новинки. Спешите пробовать!