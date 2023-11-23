Спектакль "Укрощение строптивой": взгляд на классику спустя четыре века

В Национальном русском театре драмы им. М. Лермонтова в Алматы идет премьера нового спектакля "Укрощение строптивой" в оригинальной постановке Романа Жукова с декорациями и костюмами художника Вячеслава Люй-ко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В репертуаре театра уже несколько лет имеется яркий костюмный спектакль по другой пьесе Шекспира - "Много шума из ничего", поставленный приглашенным из России режиссером Кареном Нерсисяном. Ждать же от "Укрощения строптивой" в постановке молодого режиссера Романа Жукова соблюдения всех канонов классики и роскоши костюмов точно не стоит.

Это настроит на нужную для восприятия спектакля волну. Еще до того, как открывается занавес, актеры в стихах предупреждают, что в этой версии есть изменения. А с открытием кулис становится понятно, что даже архитектура итальянской Падуи эпохи Возрождения будет особенной.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

Благодаря этим и другим отличиям спектакль можно назвать своеобразным и авторским ремиксом пьесы. В украшении дома Катарины, центральной декорации, а также в передвижных элементах можно угадать намек на скифский звериный стиль или античность. Это почерк знаменитого казахстанского художника Вячеслава Люй-ко, приглашенного для этой постановки.

Он взглянул на комедию дель-арте по-своему, выступив и в качестве художника по костюмам. Наряды героев несколько шутовские, говорящие об их характерах и скорее отсылающие к тому времени, чем отражающие его. Люй-ко много лет назад работал в театре Лермонтова декоратором, и эта коллаборация – не первый его опыт в качестве художника-постановщика. Как декорации, так и костюмы работают на главное настроение спектакля – легкость и игривость.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

Музыкальное оформление тоже минимизировано – есть основная бодрая и узнаваемая итальянская тема, проходящая через оба акта в вариациях, и несколько песен, а также ярких танцев, которые обратили на себя внимание и зажгли как актеров, так и зал. Одна из зрительниц после просмотра сказала, что ей спектакль напомнил "Капустник" и, действительно, в нем много шуток, экспромтов, анекдотичных ситуаций и образов.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

При всех нововведениях шекспировская основа осталась. Люченцио приезжает в Падую, где встречает сестер Катарину и Бьянку. Он влюбляется в последнюю, скромную и покладистую, впрочем, только на людях, как мы увидим после. За право на ее руку борются Гремио и Гортензио.

Строптивая старшая Катарина и отец девушек, Баптиста, объявляет женихам Бьянки, что пока он не выдаст замуж ее, они не могут претендовать на руку младшей. Он запирает дочерей дома и нанимает для них учителей. Под их видом в доме оказываются Люченцио и Гортензио, заинтересованные в Бьянке.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

Петруччо же, настроенный выгодно жениться, идет к своей цели напролом, договариваясь с отцом Катарины о приданом и завоевывая девушку хитростью и еще большей, чем ее, строптивостью. В спектакле собрался сильный актерский ансамбль, но один из самых ярких образов по мимике, жестам, манере говорить, создал Максим Лукоянов, который играет Гремио – престарелого жениха Бьянки.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

Тема любви и тонкостей взаимоотношений мужчины и женщины – вечная. Однако в наше время тренингов, самоосознания и личных границ методы завоевания своенравной красавицы выглядят "токсичными" и "абьюзивными", а то и вовсе как газлайтинг, и большой вопрос, сработали ли бы они на современной девушке в нынешних реалиях.

Тем интереснее взглянуть на давно подзабытую классику, увидеть, что считалось эффективным больше четырех столетий назад, и подумать о том, что еще, кроме декларируемой веками любви, может скрываться за покорностью Катарины.

Фото пресс-службы театра им. Лермонтова

Впрочем, пара актеров - Артур Кизилов и Кристина Храмова - передают именно то, как, несмотря ни на что, "сошлись характерами" Петруччо и Катарина. Их дуэт искрит эмоциями и даже изобилует акробатическими трюками. А истина многовековой давности, которая звучит в заключительном монологе Катарины, все же во многом остается актуальной и сейчас.

Несмотря на феминизм и эмансипацию, гендерные роли успешнее играются именно при признании женщинами того, что в "спеси вздорной" толку нет и "мы только слабостью своей сильны".