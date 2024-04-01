В театре имени Лермонтова состоялась премьера спектакля "Транзитный пассажир"

В Алматы на сцене Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова состоялась премьера спектакля по пьесе известного казахстанского писателя и драматурга Дулата Исабекова "Транзитный пассажир". Зрители наблюдали за игрой актеров с 29 по 31 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства культуры и информации РК, опубликованной на их официальном Telegram-канале, в спектакле задействованы заслуженные деятели Казахстана Ирина Лебсак и Сергей Уфимцев, а также актеры Илья Штоппель и Артём Щуров.

Фото: Telegram/Madeniet_aqparat_ministrligi

Ранее произведением заинтересовался художественный руководитель театра, заслуженный артист страны Дмитрий Скирта. Он же и осуществил постановку. Автором сценографии выступил известный казахстанский художник, участник республиканских и международных персональных выставок Вячеслав Люй-Ко.

"Транзитный пассажир" – светлая ностальгическая история для тех, кому очень хочется тепла", – поделились авторы спектакля.

Месяцем ранее театр имени Наталии Сац представил на сцене Almaty Theatre спектакль "Руслан и Людмила", поставленный им в 2023 году к 225-летию Пушкина.