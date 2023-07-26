Какой будет погода в Казахстане 27 июля

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 27 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

"Лишь на юге, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью на северо-западе. севере – туман", – говорится в сообщении.

Сильная жара +35+40°С ожидается днем в Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.

Очень сильная жара +42+43°С сохраняется днем на севере, в центре Алматинской, на юге Мангистауской, на севере, юге, в центре Жетысуской областей.

Высокая пожарная опасность ожидается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Улытауской, Жетысуской, Абайской, в центре, на востоке Кызылординской, на западе, юге Павлодарской, на юге Актюбинской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской областей.

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