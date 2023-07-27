Фальшивые справки об учебе выдавали в Астане призывникам для отсрочки от армии

На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал, что в столице выявили группу лиц, которая предоставляла призывникам подложные справки об учебе якобы в одном из университетов, чтобы те могли избежать службы в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Дархана Ахмедиева, в Астане выявили группу лиц, выдававших молодым людям справки о том, что они якобы учились в Евразийском национальном университете.

"Выявлены случаи предоставления подложных справок об учебе, на основе которых установлены лица, занимающиеся незаконной деятельностью по предоставлению таких справок за определенное вознаграждение. Информацию передали в компетентные органы. Указанные факты выявили в городе Астане". Дархан Ахмедиев

Представитель Минобороны добавил, что также имели место случаи, когда один человек "учился" в двух высших учебных заведениях одновременно.

"По закону аттестат в оригинале должен предоставлять один вуз. С министерством высшего образования отработали эти кейсы". Дархан Ахмедиев

Были и случаи, когда молодые люди проживали и работали в одном регионе, но проходили обучение в другом.

"В системе выявляли, что, допустим, он обучается в Шымкенте, а работает в Актау. Здесь тоже с Министерством высшего образования и науки РК вопрос решен", – пояснил Дархан Ахмедиев.

Как сообщалось, правительство Казахстана приняло постановление от 9 февраля 2023 года о реализации указа президента РК об очередном призыве в Вооруженные силы РК. В частности, акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

