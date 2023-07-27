Фальшивые справки об учебе выдавали в Астане призывникам для отсрочки от армии
По словам Дархана Ахмедиева, в Астане выявили группу лиц, выдававших молодым людям справки о том, что они якобы учились в Евразийском национальном университете.
"Выявлены случаи предоставления подложных справок об учебе, на основе которых установлены лица, занимающиеся незаконной деятельностью по предоставлению таких справок за определенное вознаграждение. Информацию передали в компетентные органы. Указанные факты выявили в городе Астане". Дархан Ахмедиев
Представитель Минобороны добавил, что также имели место случаи, когда один человек "учился" в двух высших учебных заведениях одновременно.
"По закону аттестат в оригинале должен предоставлять один вуз. С министерством высшего образования отработали эти кейсы". Дархан Ахмедиев
Были и случаи, когда молодые люди проживали и работали в одном регионе, но проходили обучение в другом.
"В системе выявляли, что, допустим, он обучается в Шымкенте, а работает в Актау. Здесь тоже с Министерством высшего образования и науки РК вопрос решен", – пояснил Дархан Ахмедиев.
Как сообщалось, правительство Казахстана приняло постановление от 9 февраля 2023 года о реализации указа президента РК об очередном призыве в Вооруженные силы РК. В частности, акиматам в регионах предписано организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июне и сентябре-декабре 2023 года граждан мужского пола в количестве 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.