Встреча двух первоклассных ударников. Прогноз Фараби Давлетчина на реванш Дастина Порье и Джастина Гейджи

Главный бой UFC 291, который пройдет 30 июля в Солт-Лейк Сити, точно не оставит никого равнодушным. Спустя 5 лет в октагоне вновь сойдутся Порье и Гейджи. Своим прогнозом на бой поделился чемпион мира по тхэквондо и амбассадор Parimatch Фараби Давлетчин, сообщает Zakon.kz.

Предыстория боя

Первая встреча этих бойцов прошла 14 апреля 2018 года в Аризоне. Поединок был очень зрелищным и по праву получил статус "Боя вечера", однако до решения судей дело не дошло: в 4-м раунде Порье отправил Гейджи в технический нокаут. С тех пор карьеры бойцов развивались зеркально: оба вышли на победную серию, брали временный титул легкого веса, но стать неоспоримыми чемпионами не смогли. Камнем преткновения для обоих бойцов стал сначала Хабиб Нурмагомедов, а затем и Чарльз Оливейра. Но Дастин и Джастин смогли оправиться после этих неудач, и сейчас входят в топ-4 легкого веса UFC.

Дастин Порье (29-7)

После победы над Гейджи Порье вышел на пик формы: он выиграл временный титул легкого веса в реванше с Холлоуэем, но бой за неоспоримое чемпионство с Хабибом Нурмагомедовым он проиграл. Однако "Даймонд" быстро оправился, дважды нокаутировав Конора МакГрегора и задушив Майкла Чендлера в крайнем бою.

Главными козырем "Бриллианта" является его бокс: он отлично работает на дальней дистанции, имеет тяжелые акцентированные джебы и отлично чувствует тайминг. Также он неплохо атакует ногами и прессингует соперника, что ярче всего показали 2-й и 3-й бой с Конором МакГрегром. Дастин очень хорош и в грэпплинге, благодаря черному поясу в бразильском джиу-джитсу, а также отлично защищается от проходов. Этих навыков может быть достаточно, чтобы снова справиться с "Хайлайтом".

Джастин Гейджи (24-4)

После поражения от Порье в 2018 году у Гейджи началась белая полоса. Он выиграл 4 боя подряд, в том числе и Тони Фергюсона, что дало ему возможность выйти против Хабиба Нурмагомедова. Однако Джастин проиграл этот бой и не был похож на себя: чувствовалась вялость и слабость в характере, что позволило красиво завершить карьеру Хабибу. После этого боя Джастин собрался с силами и выиграл решением судей у Майкла Чендлера и Рафаэля Физиева в красивых боях.

Джастин известен своим зрелищным стилем боя и нокаутирующим ударом, принесшим ему немало побед и бонусов. Также благодаря опыту в борьбе он очень силен физически и имеет хорошую защиту от проходов. После проигрыша Порье "Хайлайт" серьезно взялся за бокс и лоу-кики, сильно прибавив в ударной технике. Однако при высоком темпе Гейджи устает после 4 раундов и постоянно проверяет свою челюсть на прочность, из-за чего часто падает в нокдауны. Также он теряется если его переведут в партер, что показали бои с Хабибом и Оливейрой.

Прогноз на бой

Давлетчин рассчитывает на равный и яркий бой, но все же отдает предпочтение "Бриллианту".

"Это будет именно тот бой, в котором встретятся два первоклассных ударника. Хотя мне нравиться смотреть бои Гейджи, я все же отдам свой голос Порье. Дастин будет весь бой прессинговать Джастина и работать двойками на дистанции. Его главная задача – забрать первую половину боя, в чем ему поможет отлично поставленный бокс. Гейджи же вряд ли будет рубиться: он понимает, что против Порье эта тактика не работает и сделает ставку на лоу-кики, высушивая ногу сопернику и дожидаясь момента для мощной атаки. Хотя многие ждут красивого нокаута, я склоняюсь к тому, что бой пройдет всю дистанцию и, скорее всего, закончится решением судей в пользу Порье". Фараби Давлетчин

Заряжай на реванш Порье и Гейджи и получи заряд ярких эмоций вместе с Parimatch! Специальное предложение для новых игроков – +300% к первому пополнению. Забирай и распорядись им с умом!